Coinsquare se lance dans l'Union européenne





TORONTO, December 19, 2018 /PRNewswire/ --

La plateforme de négoce de crypto-monnaies permettra aux utilisateurs de créditer leurs comptes en utilisant plusieurs devises fiduciaires

Dans le cadre d'une initiative qui a étendu son opportunité de marché à hauteur de 1 200 %, Coinsquare, l'une des plus importantes plateformes de négoce de crypto-monnaies au monde pour le négoce de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, a annoncé son lancement simultané à travers 25 pays de l'Union européenne. Coinsquare a tout d'abord annoncé son intention de se lancer en Europe au début de l'année. Les consommateurs européens ont désormais accès à la suite complète de services et de crypto-monnaies de Coinsquare. Ceci marque la première expansion internationale pour Coinsquare, dont l'accès était réservé aux seuls consommateurs canadiens jusqu'à présent.

« Depuis ses tout premiers jours, Coinsquare se concentre sur la création de l'activité de négoce la plus conforme et sécurisée qui soit dans le domaine des crypto-monnaies. Après la création d'une infrastructure tout à fait nouvelle, un audit financier réussi par un tiers et la réalisation d'opérations bancaires canadiennes de premier plan, nous avions le sentiment que le temps était venu d'étendre notre offre sur un autre marché. Nous avons décidé de commencer par l'Europe, étant donné l'ampleur de l'opportunité et notre capacité à proposer quelque chose d'unique à ce marché », a déclaré Cole Diamond, PDG de Coinsquare. « Le marché des crypto-monnaies en Europe est en rapide expansion, et la communauté de la crypto-monnaie se réjouit d'ailleurs de disposer d'une option mettant la sécurité, la conformité et la gestion du risque au premier plan de son offre. »

Les consommateurs européens peuvent désormais créditer leurs comptes Coinsquare grâce à toutes sortes de méthodes. Les utilisateurs européens auront accès à l'ensemble des principaux services de Coinsquare, y compris l'achat et le négoce de crypto-monnaies, les services de conciergerie Coinsquare Wealth, Coinsquare APIs pour les clients B2B et Coinsquare Capital Markets pour les investisseurs institutionnels et les offices familiaux.

Pour en savoir plus sur Coinsquare, consultez le site coinsquare.com.

Liens sociaux

Site Web : coinsquare.com

Facebook : facebook.com/coinsquare.io

Twitter : twitter.com/coinsquare

Instagram : instagram.com/coinsquare

LinkedIn : linkedin.com/company/coinsquare

Crunchbase : crunchbase.com/organization/coinsquare

À propos de Coinsquare

Coinsquare est l'une des plus importantes plateformes de négoce de crypto-monnaies au monde pour le négoce de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Depuis notre fondation en 2014, nous n'avons jamais perdu un sou.

Restant fermement focalisée sur la transparence, l'atténuation des risques et l'instauration d'une culture d'ouverture d'esprit, Coinsquare a pour mission de devenir une société de services financiers aux multiples facettes ancrée dans la technologie blockchain, offrant des services de négoce de détail pour les crypto-monnaies et une API de négoce de crypto-monnaies Coinsquare pour les clients B2B.

Stefan Palios, stefan.palios@coinsquare.com , +1-416-709-3592

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 04:00 et diffusé par :