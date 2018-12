Accès à des installations modernes et sécuritaires - 10 M$ pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling à travers le Québec





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'offrir à la population, à la relève sportive et aux athlètes davantage d'installations modernes et sécuritaires, plus de 10 millions de dollars seront investis pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling dans différentes régions du Québec. Ces projets seront réalisés dans le cadre de la quatrième phase du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui, lors de son passage au Club de Curling et Social de Magog, qui recevra une aide financière de près de 86 000 $ pour le remplacement de son système de réfrigération.

Citation :

« Ma priorité, en tant que ministre déléguée à l'Éducation, responsable du sport et du loisir, est la démocratisation du sport, et cela passe par le fait d'assurer à toute la population le plus large accès possible aux infrastructures sportives et de loisir. Pour y parvenir, il importe notamment que nous ayons des complexes sécuritaires et au goût du jour. L'investissement annoncé aujourd'hui est d'ailleurs un geste concret en ce sens. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

Faits saillants :

Rappelons que ce programme fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Il s'adresse aux organismes municipaux ou scolaires, ou encore aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici le 31 décembre 2020.

Résumé des trois premiers appels de projets :

premier appel de projets (printemps 2012) : près de 22 millions de dollars pour 26 projets;

deuxième appel de projets (été 2016) : près de 52 millions de dollars pour 72 projets;

troisième appel de projets (été 2017) : plus de 17 millions de dollars pour 27 projets.

Jusqu'à maintenant, en incluant le quatrième appel de projets, près de 101 millions de dollars ont été investis pour la réalisation de 140 projets.

