La conférence The North American Bitcoin Conference se distingue comme l'un des plus importants événements crypto mondiaux de 2019





MIAMI, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via CryptoCurrencyWire ? L'année 2019 débutera avec ce qui est largement reconnu comme l'une des plus importantes conférences sur la blockchain de l'année. The North American Bitcoin Conference, sponsorisée par Keynote et faisant partie du World Blockchain Forum, aura lieu du 16 au 18 janvier 2019 au James L. Knight Center à Miami, en Floride. Cette première crypto-conférence, qui en est à sa septième édition, attirera les dirigeants de la cryptomonnaie et de la blockchain du monde entier alors qu'ils se réunissent pour cet événement historique.



The North American Bitcoin Conference est la plus ancienne et la plus fréquentée des conférences sur la finance pour les industries de la blockchain et de la crypto, chaque événement attirant des milliers de participants. La conférence 2019 rassemblera plus de 60 présentateurs de classe mondiale, y compris des vétérans de la technologie et des fondateurs de sociétés qui ont collectivement collecté plus de 18,1 milliards de dollars en ICO (« Initial Coin Offerings »).

Parmi les conférenciers annoncés à ce jour figurent :

David Chaum, inventeur d'argent numérique

Dr Patrick Byrne, fondateur d'Overstock.com et de t0

Halsey Minor, fondateur de CNET

Veronica McGregor, Responsable juridique de Shapeshift.io

Matthew Roszak, cofondateur de Bloq

Charlie Shrem, pionnier du bitcoin

Maja Vujinoc, PDG d'OGroup

Craig Sellars, cofondateur de Tether

Jason King, cofondateur d'Academy

Bruce Fenton, président d'Atlantic Financial

Epperly Li, directrice des investissements de Bitmain

Marco Santori, président de Blockchain.com

Andrew Filipowski, président de Tally Capital

Sang Lee, président-directeur général de Darcmatter

Alexa Hefti, spécialiste de blockchain chez Deloitte

Jeffrey Tucker, directeur de la rédaction de l'American Institute for Economic Research

Outre le large éventail de conférenciers et de sponsors, la conférence comprendra de toutes nouvelles sessions Lightning Networking et des solutions créatives. La conférence de janvier mettra également l'accent sur une piste dédiée aux jetons de sécurité (« Security Token »), décomposant la nouvelle frontière combinant les technologies des titres et de la blockchain. Les thèmes principaux abordés lors de la conférence incluront les investissements, les implications juridiques et le règlement, la manière dont la décentralisation perturbe de multiples industries et les OIC réussies du passé et du présent.

Les billets pour la « The North American Bitcoin Conference » à Miami sont disponibles sur https://btcmiami.com/tickets.

Parmi les crypto-actifs passés, lancés en même temps que la série de conférences North American Bitcoin figurent :

L'Ethereum, lancé en Août 2014 lors de la conférence The North American Bitcoin Conference à Chicago

Le Dash, lancé en janvier 2016 lors de la conférence The North American Bitcoin Conference à Miami

Le Litecoin, lancé en Août 2013 lors de la conférece The European Blockchain Conference

Le Factom, lancé en janvier 2016 lors de la conférence The North American Bitcoin Conference à Miami

Keynote, l'organisation sponsor de la The North American Bitcoin Conference, est un fournisseur de premier plan d'événements de classe mondiale pour le secteur blockchain. L'équipe Keynote souhaite offrir aux participants à la conférence de précieuses occasions de rencontrer des personnalités influentes dans le domaine crypto, se familiariser avec les nouveaux produits et opportunités d'investissement, discuter de livres blancs et mieux comprendre le monde en pleine expansion de la blockchain. Les conférenciers, exposants et sponsors participant à la The North American Bitcoin Conference représentent certaines des plus grandes sociétés de blockchain et des experts du domaine.

Contact ? The North American Bitcoin Conference :

Formulaire de contact en ligne : https://btcmiami.com/contact-us/

Informations sur le parrainage et l'exposition : amy@keynote.ae

Questions des médias : amandah@keynote.ae

Contact communications d'entreprise :

CryptoCurrencyWire (CCW)

New York, New York

www.CryptoCurrencyWire.com

212.418.1217 ? Bureau

Editor@CryptoCurrencyWire.com

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 03:35 et diffusé par :