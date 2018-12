EnterpriseDB annonce une version entreprise de Postgres Platform 11





EDB Postgres 11 élargit le premier système open source de gestion de bases de données avec des outils actualisés de gestion et d'intégration

BEDFORD, Massachusetts, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB annonce la disponibilité globale d'EDB Postgres Platform 11, laquelle inclut des fonctionnalités de compatibilité de base de données Oracle, des outils de gestion et d'intégration, offrant aux organisations une gestion des données d'entreprise avec un haut niveau de performances.

EDB Postgres 11 inclut une version actualisée d'EDB Postgres Advanced Server, lequel exploite et améliore les capacités de PostgreSQL 11 open source. PostgreSQL 11 est doté de toute une série de nouvelles fonctions et d'améliorations des performances qui permettent d'interroger les bases de données plus rapidement, y compris avec le partitionnement, le parallélisme et une compilation just in time (JIT), ainsi que des commandes plus précises pour des permissions particulières pour les utilisateurs. Advanced Server 11 ajoute les fonctions suivantes offrant aux entreprises une plus grande sécurité, de meilleures performances et une fiabilité renforcée.

- Rédaction de données : les données sensibles, comme les informations de cartes de crédit, peuvent être dissimulées pour des utilisateurs désignés tandis que des utilisateurs privilégiés peuvent y avoir accès sans restriction. Cela permet aux développeurs de protéger les informations au niveau de la base de données et non au niveau de l'application elle-même, ce qui facilite la mise en conformité avec les obligations que fait le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et permet d'obtenir de plus hauts niveaux de secret de données.

- Diagnostic de performances : des informations plus détaillées sur la manière dont le temps est utilisé dans le serveur de la base de données peuvent être réunies avec un temps système minimal. Des recherches peuvent alors être effectuées dans ces informations pour aider à diagnostiquer les goulets d'étranglement et à peaufiner les requêtes pour optimiser les performances des applications.

- Transactions autonomes : une fonction qui permet l'exécution de transactions indépendantes sans interférer avec la transaction mère. Cela facilite les migrations depuis Oracle.

« Le travail qui va dans Postgres à partir des quatre coins du monde en a fait, plus que jamais, le système de gestion de données de prédilection pour toute une série de charges de travail. Nos clients utilisent de plus en plus souvent EDB Postgres pour les entrepôts de données dans les applications d'analytique et de mégadonnées afin d'offrir des renseignements plus rapidement et de rendre leurs équipes plus intelligentes », explique Ed Boyajian, PDG d'EnterpriseDB. « Les nouvelles fonctionnalités d'EDB Postgres 11 aident les clients à intensifier encore davantage l'utilisation qu'ils font de notre plateforme technologique. »

EDB Postgres Advanced Server 11 est une mise à niveau gratuite pour les clients par abonnement actuels et prend en charge les plateformes de serveurs Linux et Windows 64 bits. Des informations supplémentaires à propos des plateformes prises en charge sont disponibles sur https://www.enterprisedb.com/services-support/edb-supported-products-and-platforms. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.enterprisedb.com/products/edb-postgres-platform.

Outils de gestion et d'intégration d'EDB

Outre EDB Postgres Advanced Server, EnterpriseDB propose des mises à jour pour son ensemble d'outils de gestion et d'intégration qui prennent en charge PostgreSQL 11 et EDB Postgres Advanced Server 11, à savoir ce qui suit.

- EDB Postgres Enterprise Manager fait passer le nombre de bases de données dans les centaines qui peuvent être contrôlées à partir d'une seule console et ajoute de nouvelles améliorations en termes d'accessibilité conformes aux directives du World Wide Web Consortium (W3C), la principale organisation internationale de normalisation d'Internet.

- EDB Postgres Failover Manager ajoute une prise en charge enfichable de Pgpool-II (utilisé pour créer des cluster Postgres évolutives en lecture) et d'autres équilibreurs de charges.

- EDB Pgpool-II ajoute la prise en charge de SCRAM (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) à base de mots de passe et l'authentification de certificats pour un équilibrage de charges sûr et évolutif.

- EDB Postgres Backup and Recovery Tool (BART) inclut maintenant une sauvegarde incrémentielle au niveau du bloc pour prendre en charge la sauvegarde rapide des bases de données multitéraoctets.

À propos d'EnterpriseDB Corporation

EnterpriseDB (EDB), société proposant des plateformes de bases de données destinées aux entreprises numériques, délivre une plateforme de bases de données open source de premier plan pour les nouvelles applications, la restructuration de plateformes cloud, la modernisation des applications, et la migration d'anciens systèmes. EnterpriseDB intègre des technologies et infrastructures d'entreprise pour la gestion des clouds hybrides, l'intégration des données, et l'entreposage de données. Nos clients bénéficient de la plateforme de gestion des données la plus performante, la plus fiable, la plus flexible, la plus ouverte et la plus rentable disponible sur le marché. EnterpriseDB est basée à Bedford, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.EnterpriseDB.com.

EnterpriseDB est une marque déposée d'EnterpriseDB Corporation. EDB, EDB Postgres, EDB Postgres Enterprise Manager sont des marques d'EnterpriseDB Corporation. Oracle est une marque déposée d'Oracle, Inc. Les autres marques peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

