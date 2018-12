Le gouvernement du Canada double le nombre d'endroits où les Canadiens peuvent obtenir leur passeport







300 bureaux dans des communautés partout au Canada offriront désormais des services de passeport

TORONTO, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fermement déterminé à offrir des services plus efficaces et plus rapides aux travailleurs canadiens de la classe moyenne.

Aujourd'hui, à l'aéroport international Pearson de Toronto, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aux Canadiens qui voyageront pendant les vacances d'hiver et la semaine de relâche qu'ils peuvent désormais recevoir des services de passeport dans plus de 300 Centres Service Canada partout au pays.

Depuis 2017, le nombre de points de service de passeport a doublé, passant de 151 à plus de 300 grâce au réseau national de prestation de services de Service Canada. Cette expansion offre aux Canadiens un meilleur accès aux services de passeport, peu importe où ils vivent, y compris dans les régions rurales et éloignées. Les Canadiens ont donc plus d'options lorsqu'ils veulent demander ou renouveler un passeport pour 5 ou 10 ans ou un passeport pour enfant.

Citations



« Le gouvernement du Canada améliore l'accès aux services de passeport pour les Canadiens, qui peuvent demander ou renouveler un passeport dans plus de 300 Centres Service Canada. Dans l'optique d'améliorer constamment la prestation des services offerts aux citoyens, le gouvernement met en place de nouvelles mesures qui facilitent la vie des Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Programme de passeport est l'un des services les plus précieux du Canada dont dépendent des millions de Canadiens. En tant que ministre responsable du Programme de passeport, je peux affirmer que mon ministère est résolu à améliorer continuellement les services de première ligne, à maintenir ses excellentes normes de service et à offrir aux Canadiens des options plus accessibles lorsqu'ils souhaitent demander ou renouveler un passeport. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les faits en bref

Les agents dans les Centres Service Canada :

vérifient que les demandes de passeport sont complètes;



confirment l'authenticité des pièces justificatives et les remettent au demandeur sur les lieux;



perçoivent les frais de service;



acheminent les demandes afin qu'elles soient traitées.

En date du 1 er mai 2018, environ 64,5 % des adultes canadiens détenaient un passeport canadien valide.

mai 2018, environ 64,5 % des adultes canadiens détenaient un passeport canadien valide. En 2017-2018, le Canada a délivré plus de 4,8 millions de passeports, soit plus de 19 000 passeports par jour.

a délivré plus de 4,8 millions de passeports, soit plus de 19 000 passeports par jour. Grâce à l'expansion des services de passeport, plus de 97 % des Canadiens ont maintenant accès à ces services à moins de 100 km de leur lieu de résidence.

Pendant l'exercice 2017-2018, Service Canada a respecté ses normes de service pour les passeports dans 99,66 % des cas. Son objectif était d'y parvenir 90 % du temps.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 10:00 et diffusé par :