Air Canada est le transporteur privilégié par la grande majorité des voyageurs d'affaires







Le sondage annuel d'Ipsos Reid démontre une préférence grandissante pour Air Canada par rapport aux autres transporteurs canadiens.

Le magazine américain Business Traveler USA a désigné Air Canada comme meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience en vol.

MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Selon le sondage 2018 d'Ipsos Reid mené auprès des voyageurs d'affaires canadiens, Air Canada est le transporteur aérien privilégié par 92 % des voyageurs d'affaires assidus pour les vols intérieurs. Le sondage national a déterminé qu'Air Canada est le seul transporteur canadien à jouir d'une constante hausse dans la préférence des voyageurs et d'une augmentation accrue du nombre de passagers depuis les cinq dernières années. De plus, les lecteurs du magazine Business Traveler, une revue prestigieuse pour voyageurs d'affaires assidus, ont élu Air Canada meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience en vol, renforçant la position dominante d'Air Canada comme transporteur privilégié pour les déplacements de service.

« Le plus récent sondage d'Ipsos Reid des voyageurs d'affaires canadiens confirme qu'Air Canada est le transporteur aérien privilégié des Canadiens voyageant le plus souvent et que sa position de chef de file par rapport aux autres transporteurs aériens continue de s'étendre. Les résultats de 2018 révèlent d'ailleurs que l'écart actuel entre les voyageurs assidus préférant Air Canada et nos concurrents intérieurs est le plus important depuis 2014 et nous nous réjouissons particulièrement de savoir que cette tendance est répandue dans toutes les régions canadiennes », a affirmé Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales à Air Canada.

« Les hausses en glissement annuel des principaux indicateurs des préférences des voyageurs d'affaires montrent à quel point notre clientèle apprécie notre solide réseau mondial, nos horaires, nos programmes de fidélisation et la priorité que nous accordons au service clientèle. Ces données ainsi que les résultats publiés dans Business Traveler USA démontrent encore une fois que la mise en oeuvre actuelle de notre stratégie mondiale, qui comprend la mise en place d'un nouveau programme de fidélisation chef de file en 2020, porte ses fruits. Au nom de nos 30 000 employés partout dans le monde, je tiens à remercier nos clients de choisir Air Canada en nombre toujours grandissant. En tant que seul transporteur international quatre étoiles en Amérique du Nord selon Skytrax, un organisme de notation de transporteurs aériens internationaux, nous avons hâte de vous accueillir à bord à votre prochain voyage », a conclu Lucie.

Le 27e sondage annuel des voyageurs d'affaires canadiens est accessible en ligne et est réalisé par Ipsos Reid. Il s'adresse aux voyageurs d'affaires ayant effectué au moins six vols aller-retour pour affaires au cours des 12 derniers mois. Les résultats mettent en évidence des hausses constantes et marquées sur le plan de la préférence de la clientèle pour le programme de fidélisation d'Air Canada, les horaires de vol pratiques et le service clientèle. Entre autres choses, le sondage mené auprès des voyageurs d'affaires assidus a révélé ce qui suit :

La satisfaction globale quant aux services d'Air Canada continue de s'accroître, créant un contraste avec nos concurrents intérieurs : au cours de 2017, elle a augmenté de six points de pourcentage pour le service en vol et de quatre points de pourcentage pour les aéroports. Les meilleurs résultats d'Air Canada, au cours des cinq dernières années, concernent la satisfaction en ce qui a trait à l'horaire, au programme de fidélisation, au service clientèle et à la perception de notre Société comme organisation dynamique.

Air Canada est le seul transporteur canadien ayant connu une hausse de son taux de recommandation net (TRN) pour 2018.

Au cours de la prochaine année, 96 % des personnes interrogées ont l'intention de choisir Air Canada pour leurs voyages d'affaires intérieurs, un taux considérablement plus élevé que celui des autres transporteurs canadiens.

Air Canada est le transporteur privilégié pour les vols entre le Canada et les États-Unis. En effet, le nombre de passagers préférant Air Canada pour ce genre de voyages a augmenté de 11 points de pourcentage au cours des cinq dernières années.

et les États-Unis. En effet, le nombre de passagers préférant Air Canada pour ce genre de voyages a augmenté de 11 points de pourcentage au cours des cinq dernières années. Le nombre de voyages d'affaires à destination de l' Europe , de l'Asie et d'autres destinations internationales, quant à lui, a connu une hausse de cinq points de pourcentage au cours de la dernière année.

Chaque année, Business Traveler USA invite ses lecteurs à sélectionner les meilleurs fournisseurs de services de voyages partout dans le monde, faisant remarquer que les voyageurs d'affaires sont toujours les premiers à déterminer les produits et services les plus avantageux et garantissant une expérience de voyage optimale pour le client.

De plus, les rédacteurs de Frequent Business Traveler, qui se spécialisent dans les nouvelles, les stratégies et les conseils en lien avec les voyages, destinés aux entreprises mondiales, ont également désigné la Suite Signature Air Canada de l'aéroport Toronto-Pearson meilleure suite de transporteur aérien des Amériques et Air Canada, de concert avec United, son partenaire commercial Star Alliance, meilleur transporteur aérien des Amériques.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la large gamme de services d'Air Canada pour les voyages d'affaires des petites, moyennes et grandes entreprises à l'adresse : www.aircanada.com/businesstravel

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 48 millions de clients en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni. En 2018, elle a reçu le prix du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord de Skytrax et a aussi été nommée transporteur écologique de l'année par Air Transport World. Pour en savoir plus, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :