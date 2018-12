MISTRAS acquiert Onstream, une société en partenariat avec Novacap







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Novacap, l'une des plus importantes sociétés de capitaux au Canada, a annoncé la vente d'Onstream Pipeline Inspection Services inc. (« Onstream »), un leader nord-américain dans l'inspection de pipelines et l'analyse de données, à MISTRAS Group inc. («MISTRAS») (NYSE: MG).

Onstream, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, est l'un des principaux fournisseurs de services d'inspection et d'analyse de données, spécialisé dans le segment « non-inspectable » des pipelines nord-américains. Onstream se spécialise dans l'inspection des pipelines de petits et moyens diamètres. De plus, l'entreprise vient de mettre en marché une solution pour inspecter et analyser les pipelines de 16 pouces. Ceci marque la prochaine étape de la croissance de la société, étant désormais en mesure de desservir le marché des pipelines de grands diamètres. Les valeurs fondamentales d'Onstream reposent sur sa culture axée sur le client et sa capacité à fournir les normes d'inspection les plus strictes avec le délai de traitement le plus court de l'industrie.

Onstream offre une combinaison d'outils d'inspection dotés de capteurs à haute résolution pour déceler et enregistrer les données pertinentes dans les pipelines, y compris l'équipement, les soudures de circonférence, les coudes, les défectuosités causant des pertes métalliques et les caractéristiques géométriques particulières des pipelines. Son outil d'ancrage bidirectionnel offre une option d'inspection pour les pipelines qui étaient auparavant considérés comme « non-inspectables » par les méthodes traditionnelles de flottaison libre. Plus important encore, Onstream consolide toutes les données qu'elle recueille dans son logiciel propriétaire « Streamview », où une équipe d'analystes de données chevronnés utilisent des algorithmes propriétaires pour effectuer les analyses et fournir rapidement aux clients des rapports très détaillés.

« En 2015, par le biais de notre fonds Novacap TMT IV, nous avons investi dans Onstream avec un objectif clair de partenariat avec d'excellents entrepreneurs pour accélérer la croissance grâce à des investissements clés dans le personnel et la technologie, ainsi que pour déclencher l'expansion organique aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois fermement que nos objectifs collectifs ont été atteints et je suis fier et convaincu que l'entreprise continuera à prospérer sous MISTRAS», a déclaré David Lewin, associé chez Novacap et membre du conseil d'administration d'Onstream.

« Nous sommes très reconnaissants envers l'équipe Novacap qui a joué un rôle stratégique dans notre réussite, principalement en lien avec notre expansion sur le marché américain et les investissements importants dans notre équipe. Ceci nous a permis d'investir davantage dans les technologies pertinentes pour nos clients tout en maintenant notre objectif de service à la clientèle de qualité supérieure. Nous sommes maintenant ravis d'aborder ce nouveau chapitre de l'histoire de notre société au sein de MISTRAS. De plus, en incorporant les technologies END et ENDA de classe mondiale de MISTRAS, nous croyons pouvoir accélérer et élargir plus rapidement notre offre de services existante et introduire davantage de nouvelles technologies pour améliorer l'ensemble de nos solutions », ont ajouté Chad Niehaus et Gerry Wilkinson, cofondateurs d'Onstream, qui demeureront au sein de MISTRAS.

Baird a agi en tant que conseiller financier et McMillan S.E.N.C.R.L. en tant que conseiller juridique pour Novacap.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 2,3 milliards $ d'actifs sous gestion. Novacap a réuni 375 M$ pour son fonds TMT IV et plus de 840 M$ pour le fonds TMT V. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est très bien positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos d'Onstream Pipeline Inspection Services inc.

Onstream a été fondée en 2005 à Calgary, en Alberta. Onstream utilise des technologies avancées pour fournir des résultats d'inspection fiables et précis aux producteurs et aux exploitants de pipelines. L'objectif d'Onstream est de satisfaire ou dépasser les attentes de sa clientèle en ce qui a trait à la technologie, la sécurité, l'échéancier, l'impact sur les opérations et la qualité des rapports d'inspection. L'entreprise croit fortement en l'importance d'établir une relation de confiance avec ses clients et ses employés afin d'offrir un environnement axé sur la loyauté et la confiance. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.onstream-pipeline.com.

