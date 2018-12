Objectway mentionnée dans le « Market Guide for Digital Banking Platforms » de Gartner







MILAN, December 17, 2018 /PRNewswire/ --

Objectway est citée parmi les fournisseurs représentatifs de sa solution eXtend

Le « Market Guide for Digital Banking Platforms »[1] de Gartner fait référence à Objectway parmi les 29 plateformes représentatives de sa solution eXtend.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg )



Ce n'est pas la première fois qu'Objectway est mentionnée par Gartner, la plus importante société de conseils et de recherches sur les technologies de l'information au monde : Objectway a été citée dans trois documents de recherche, « Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems »[2], « Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems »[3], et « Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage »[4].

« Bien que nous considérions cette mention comme un témoignage de la qualité de notre travail et de l'efficacité de nos solutions, nous poursuivons activement notre chemin de croissance pour nous, et pour la productivité de nos clients. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos procédés et nos produits, afin de mieux servir nos clients et de mériter l'attention continue que nous accorde Gartner pour de nombreuses années à venir », a déclaré Luigi Marciano, PDG d'Objectway.

Ce « Market Guide » fournit la couverture initiale du marché par Gartner et se focalise sur la définition, la logique et la dynamique du marché. Le document permet aux DSI d'obtenir une vue d'ensemble du marché des plateformes bancaires numériques, leur donne matière à réfléchir sur la transformation numérique en relation avec leur propre entreprise, et examine les plateformes représentatives alternatives.

Gartner n'avalise aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs des technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleurs évaluations ou sur la base de toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner incluent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou de condition physique pour un usage particulier.

Objectway est un fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions numériques et logiciels financiers auprès du secteur mondial des services financiers, avec des clients dans 15 pays. Objectway compte plus de 500 employés au service d'environ 100 000 professionnels de l'investissement et gère plus de 1 000 milliards d'euros de patrimoine.

1. Gartner, « Market Guide for Digital Banking Platforms », Stessa Cohen et Moutusi Sau, 27 août 2018

2. Gartner, « Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems », Chuck Thomas, 21 novembre 2017

3. Gartner, « Banker's Guide to Wealth Management Mid- and Back-Office Systems », Chuck Thomas, 21 novembre 2017

4. Gartner, « Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage », Chuck Thomas, 15 septembre 2017

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 03:00 et diffusé par :