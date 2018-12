Une nouvelle action collective autorisée contre Bell Canada







« Frais de résiliation : Services Internet et/ou de télévision »

Anne Marineau et als. et le Groupe c. Bell Canada

Dossier de cour no. 500-06-000773-156

MONTRÉAL, le 16 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'honorable Steeve Reimnitz (j.c.s.) a autorisé mardi dernier, l'exercice d'une action collective (recours collectif) en dommages-intérêts contre Bell Canada. L'objet du recours autorisé vise à sanctionner une pratique de commerce déloyale et une politique de facturation contrevenant au droit à la résiliation unilatérale d'un contrat de services internet et/ou de télévision.

Le jugement d'autorisation survient après dont deux jugements de la Cour supérieure et un de la Cour d'appel qui ont refusé d'autoriser la même cause d'action pour d'autres motifs à l'encontre de Bell Canada. Dans la présente affaire, le juge Reimnitz a conclu que les membres du groupe A ont bénéficié de la suspension de la prescription (écoulement du temps) en raison de l'impossibilité d'agir (art. 2904 C.c.Q.), et cela, en concluant à la présence d'éléments permettant d'établir « que les abonnés aux services internet et télévision étaient mentionnés et considérés » lors des deux dossiers antérieurs. De l'avis du tribunal, les éléments présentés devant la cour supérieure et la cour d'appel supporte la conviction de la demanderesse et de ses avocats à l'effet que sa situation et celles des membres étaient visées dans les dossiers antérieurs (par. 61 à 65 du jugement)

En résumé, le recours vise les personnes suivantes : Groupe A : Celles qui ont payé des frais de résiliation entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 et elles étaient représentées par avocats dans l'une ou l'autre des requêtes en autorisation d'un recours collectif suivant : 540-06-000006-108 (Requête Morin) ou 500-06-000638-136 (Requête Marineau) et Groupe B : les personnes qui ont payé des frais de résiliation entre le 1er février 2010 1er janvier 2009 et le 30 juin 2013 »

Un avis officiel approuvé par le tribunal sera éventuellement publié. Pour de plus amples informations dans l'immédiat, vous pouvez consulter la page web www.bga-law.com/frmarineau ou bien contacter l'un des avocats des demandeurs.

