/R E P R I S E -- Avis médias : Manifestation contre la sous-traitance en appui aux 93 employé-e-s d'Aéroports de Montréal/







MONTRÉAL, le 15 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec, tiendra une manifestation ce dimanche matin 16 décembre à 11h00 à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Cette manifestation vise à soutenir les 93 préposés à l'accueil et agents d'administration et de sûreté d'Aéroports de Montréal qui ont reçu un ultimatum de leur employeur à quelques semaines de Noël : soit ils acceptent de réduire drastiquement leurs salaires, soit ils seront mis à pied et remplacés par des sous-traitants.

Le syndicat entend dénoncer les actes injustifiés de la direction d'Aéroports de Montréal. « L'Aéroport Montréal-Trudeau est en pleine croissance. Le nombre de passagers et les bénéfices augmentent d'année en année. Il n'y a aucune raison d'appauvrir les employés et leurs familles. L'aéroport va bien, la communauté devrait en profiter et non pas en souffrir », affirme le vice-président exécutif régional de l'AFPC-Québec, Yvon Barrière.

Les 93 employé-e-s visés par l'employeur sont membres de l'Union des cols blancs d'Aéroports de Montréal, le syndicat local affilié à l'Alliance de la Fonction publique du Canada. L'événement de dimanche se veut festif et familial. Les employé-e-s se feront entendre, mais n'entraveront pas les opérations de l'aéroport et la clientèle ne sera pas affectée.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Communiqué envoyé le 16 décembre 2018 à 09:46 et diffusé par :