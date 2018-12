Pediapharm annonce le changement de son nom, la consolidation de ses actions et le remboursement de ses débentures







MONTRÉAL, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medexus Pharmaceuticals Inc. (anciennement Pediapharm Inc.) (ci-après la « société ») (TSXV : PDP, OTCQB : PDDPF) est heureuse d'annoncer que lors de l'assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires tenue le 12 décembre 2018 (l'« assemblée »), les actionnaires de la société ont approuvé le changement de nom de la société pour Medexus Pharmaceuticals Inc. (le « changement de nom ») ainsi que la consolidation de ses actions ordinaires en circulation (« actions ordinaires ») sur la base d'une (1) action post-consolidation pour chaque quinze (15) actions antérieures à la consolidation (la « consolidation »). La société s'attend à ce que ses actions ordinaires commencent à être échangées sur une base post-consolidation et post-changement de nom dans la TSX Venture Exchange (« TSXV ») sous le code MDP d'ici les 3 à 5 prochains jours ouvrables.

RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

De plus, les actionnaires de la société ont élu chaque directeur désigné, ont nommé PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants comme auditeur de la société, ont ratifié le régime général incitatif de rémunération à base d'actions de 2018 de la société (ci-après le « régime »), et, sans la participation de certains actionnaires intéressés, ont approuvé l'augmentation de la quantité d'actions disponibles pour attribution pour les initiés de la société à jusqu'à 20 % du total des actions émises et des actions ordinaires en circulation en date du 12 décembre 2018, ainsi que certaines attributions individuelles proposées par la société qui dépassent 1 % des attributions disponibles en vertu du régime, le tout conformément aux politiques de la TSXV.

La quantité en circulation et le prix d'exercice de tous les titres convertibles actuellement en circulation de la société, incluant les bons de souscription, les titres de compensation, les débentures convertibles et les options d'achat d'actions, seront ajustés pour tenir compte de la consolidation..

REMBOURSEMENT DES DÉBENTURES DE 2015

La société est aussi heureuse d'annoncer que, le 12 décembre 2018, elle a remboursé ses débentures convertibles garanties en circulation émises en 2015 (ci-après les « débentures » pour la somme globale de 5 743 833 $, ce qui représente le principal montant des débentures et les intérêts accumulés, plus les frais obligatoires de remboursement anticipé de 2 %.

À propos de la société

Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée, chef de file de l'industrie et est dotée d'une solide plateforme commerciale en Amérique du Nord. Sa vision est de fournir les meilleurs produits de soins de santé aux professionnels de l'industrie et aux patients tout en respectant ses valeurs fondamentales, soit : qualité, service à la clientèle, innovation et collaboration. Medexus Pharmaceuticals Inc. se concentre sur les domaines thérapeutiques des maladies auto-immunes et la pédiatrie. Ses produits phares sont Rasuvo et Metoject, une formulation unique de méthotrexate (stylo injecteur et seringue préremplie) pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes; ainsi que le Rupall, un médicament contre les allergies novateur au mode d'action sans pareil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Roland Boivin, chef de la direction financière

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 514 762-2626, poste 202

Courriel : roland.boivin@pedia-pharm.com

Frank Candido

Direct Financial Strategies and Communication Inc.

Téléphone : 514 969-5530

Courriel : directmtl@gmail.com

TSX Venture Exchange et son fournisseur de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'acceptent aucune responsabilité concernant la qualité ni l'exactitude de ce communiqué de presse.

AVIS AUX LECTEURS

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations dites prospectives en vertu des lois applicables sur les titres. Les déclarations prospectives incluent le délai prévu par la société avant que les actions ordinaires de la société commencent à être échangées dans la TSVX sous le code MDP après sa consolidation et après son changement de nom. Toutes les déclarations autres que des faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des développements futurs prévus ou anticipés par la société sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent être reconnues par l'utilisation des mots « peut », « pourrait », « devrait », « continuera », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « compte », « planifie » ou « projette », ou la version négative de ces mots, ou des variantes de ces mots, ou encore par des termes comparables. Les déclarations prospectives posent plusieurs risques et incertitudes, dont une bonne partie est en dehors du contrôle ou du pouvoir de prédiction de la société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Pediapharm diffèrent de façon considérable de ceux qui sont mentionnés dans des déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon considérable des attentes incluent le risque que l'intégration des opérations de la société, de Medac Pharma, Inc. et de Medexus Inc. échoue, les coûts et délais réglementés, anticipés et non anticipés concernant la mise en oeuvre de la consolidation ou du changement de nom, ou des plans commerciaux de la société ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier de déclarations publiques auprès des autorités pertinentes de réglementation sur les titres de la société. La société estime que les attentes et les présomptions sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, mais avise les lecteurs de ne pas s'y fier indûment parce que la société n'offre aucune garantie que tout objet de déclarations prospectives se réalisera. Puisque les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions à venir, elles posent par le fait même des risques et des incertitudes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels de la société pourraient différer considérablement de ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, et en conséquence, aucune garantie ne peut être offerte quant à la réalisation des événements exprimés dans les déclarations prospectives ni au bénéfice que la société en tirera si lesdits événements se réalisaient. La direction a inclus le résumé ci-dessus des présomptions et des risques reliés aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse afin d'offrir aux porteurs de titres une perspective plus complète concernant les opérations à venir de la société; ces renseignements pourraient ne pas convenir à toute autre fin. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas complète. D'autres renseignements sur ces facteurs et sur d'autres facteurs pouvant affecter les opérations et les résultats financiers de la société sont présentés dans les rapports déposés auprès des autorités applicables de réglementation sur les titres, et sont présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont faites à la même date que la date de publication de ce communiqué de presse, et la société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour lesdites déclarations prospectives afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou des événements ultérieurs, à moins d'être tenue de le faire en vertu de la loi applicable sur les titres.

