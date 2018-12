Déclaration du ministre Wilkinson sur les recommandations de la Colombie-Britannique au sujet de l'aquaculture dans l'archipel Broughton







VANCOUVER, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Protéger la santé des océans est une priorité pour les Canadiens et le gouvernement du Canada. Nous avons une responsabilité collective de nous assurer que les poissons et leur habitat sont protégés pour les générations futures, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. C'est pour cette raison qu'au début de cette semaine, nous avons annoncé l'approche du gouvernement du Canada, visant à améliorer la durabilité environnementale du secteur de l'aquaculture. Cette approche comprend l'étude sur les technologies de remplacement pour l'aquaculture, y compris les technologies des systèmes de parcs clos en milieu terrestre et en milieu marin, l'adoption d'une approche de gestion de l'aquaculture par zone, la nécessité de mettre l'accent tout particulièrement sur le principe de précaution, et l'établissement d'un unique régime réglementaire exhaustif ? un règlement général sur l'aquaculture.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, fait la déclaration suivante sur les recommandations formulées aujourd'hui par un comité directeur, composé de représentants de la Province de la Colombie-Britannique, et des Premières Nations Namgis, Kwikwasutinuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla, et de l'industrie aquacole axée sur la pisciculture dans l'archipel Broughton.

« Nous saluons le travail que la Province de la Colombie-Britannique a accompli en collaboration avec les partenaires autochtones et les représentants de l'industrie. Le Comité a élaboré des recommandations unanimes pour veiller à ce que l'aquaculture en Colombie-Britannique soit gérée d'une manière qui protège nos océans, notre saumon sauvage du Pacifique, et tient compte des connaissances et des préoccupations des Autochtones en faisant participer ces derniers. Nous avons hâte d'examiner leurs recommandations concernant les régimes fonciers des sites aquacoles existants dans l'archipel Broughton, et sommes impatients de travailler avec la Province de la Colombie-Britannique et les autres parties intéressées à l'avenir.

Le travail du comité directeur s'est largement inspiré des préoccupations relatives aux éventuelles répercussions sur le saumon sauvage provenant de piscicultures de saumon situées sur les voies de migration du saumon sauvage. L'annonce que j'ai faite au début de cette semaine qui soulignait la nécessité de mettre davantage l'accent sur le principe de précaution s'inspirait de préoccupations similaires.

Nous collaborerons avec la Province de la Colombie-Britannique, les dirigeants autochtones, l'industrie, les groupes environnementaux, en vue de donner suite aux recommandations du comité directeur, de manière à respecter la cohérence avec notre nouvelle approche en matière d'aquaculture, qui a été annoncée au début de cette semaine.

Avec nos partenaires, nous nous assurerons que l'aquaculture est gérée de manière responsable sur le plan environnemental, c'est-à-dire de manière à protéger nos océans et notre saumon sauvage. Nos efforts sont pleinement cohérents avec les initiatives et les investissements significatifs que nous faisons en vue de protéger et de rétablir les stocks de saumon sauvage du Pacifique. Un tel travail comprend le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, qui a été récemment annoncé. »

