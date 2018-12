Agile Alliance annonce le programme deliver:Agile 2019







Le quatrième événement annuel, qui se tiendra à Nashville, au Tennessee, portera sur les nouvelles avancées, les nouveaux défis et les nouvelles orientations du développement logiciel Agile

PORTLAND, Oregon, 14 décembre 2018 /CNW/ -- Aujourd'hui, Agile Alliance est heureuse d'annoncer le programme de sa conférence technique annuelle, deliver:Agile 2019 . Anciennement connu sous le nom d'Agile Alliance Technical Conference (Conférence technique Agile Alliance), l'événement s'adresse aux développeurs de logiciels qui souhaitent en apprendre davantage sur les pratiques techniques Agile émergentes. La conférence se tiendra du 29 avril au 1er mai à l'hôtel Sheraton Music City de Nashville, au Tennessee.

L'événement deliver:Agile 2019 , qui représente la quatrième édition, crée un environnement permettant aux participants de se plonger dans une expérience profondément conviviale qui unifie l'ingénierie logicielle et les idées architecturales sous l'égide de la pensée Agile.

Avec des allocutions de premier plan prononcées par Donovan Brown (directeur principal du développement et de l'exploitation, équipe de promotion des développeurs de Microsoft Cloud; « Enterprise Transformation [and You Can Too] ») et Jessica Kerr (ingénieure en chef et atomiste; « The Origins of Opera and the Future of Programming »), cette conférence hautement attendue de trois jours abordera des thèmes comme les techniques et les pratiques de test et de conception; les approches et les technologies de développement et d'exploitation; la conception et la mise en oeuvre de l'expérience utilisateur (EU); ainsi que les schémas et les technologies d'informatique en nuage.

On compte parmi les autres présentateurs Daniel Bryant, Qristy Overton, Dana Pylayeva, David Bernstein, Debbie Levitt, Michele Titolo, Pooja Rallabhandi, Fred George, Al Shalloway, Joseph Emison, Tyler Treat, James Shore, Judy Neher, Julia Wester, Woody Zuill, Pete Cheslock, Llewellyn Falco, Marlena Compton, Rebecca Parsons, Ben Kehoe, GeePaw Hill, Martin Hinshelwood, Autumn Crossan, Joseph Moore, Jason Tice, Brian Chambers, Janelle Klein, James Grenning, Ash Coleman, Kishau Rogers, Julie Lerman, Jabe Bloom, Richard Seroter, Rick Garibay, Cora Iberkleid, April Jefferson, Chet Hendrickson, Ron Jeffries, Arlo Belshee, Declan Whelan et Shawn Button.

« Agile est désormais un champ multidisciplinaire qui englobe les développeurs, les responsables de l'assurance de la qualité, les concepteurs EU, les ingénieurs d'infrastructure, les experts en mégadonnées, les spécialistes de l'infonuagique, et plus encore », affirme Richard Seroter, président de la conférence deliver:Agile 2019 . « Les participants découvriront la richesse des nouveaux outils et des nouvelles techniques Agile, ainsi que des schémas et des pratiques novatrices. Le savoir qu'ils acquièrent leur permettra de mieux soutenir et de faire évoluer leurs pratiques d'ingénierie en tenant compte de ces nouvelles capacités et des technologies émergentes. »

Les participants qui souhaitent assister à la conférence sont invités à s'inscrire et à réserver rapidement leur chambre d'hôtel. Un nombre limité d'inscriptions ultrahâtives est offert aux membres Agile Alliance sur la base du premier arrivé, premier servi, ce qui représente un rabais de 250 $ par rapport aux droits d'inscription des non-membres.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est un organisme à but non lucratif voué à promouvoir les concepts du développement de logiciels Agile comme prévu dans le manifeste d'Agile. Comptant plus de 48 000 membres et abonnés dans le monde, Agile Alliance est mue par les principes des méthodologies d'Agile et la commodité qu'il procure aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs. Agile Alliance met sur pied et appuie des événements qui rassemblent la communauté Agile à l'échelle planétaire.

