Yangtze River Port and Logistics Limited (YRIV) fournit des détails précis concernant le rapport rendu par Hindenburg Research

NEW YORK, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Yangtze River Port and Logistics Limited (Nasdaq : YRIV) (la « Société »), société internationale d'infrastructures opérant dans l'activité de promotion immobilière via un projet logistique portuaire situé au milieu du fleuve chinois Yangtsé à Wuhan, en Chine, réfute aujourd'hui catégoriquement l'ensemble des allégations formulées à l'encontre de la Société dans le rapport de Hindenburg Research en date du 6 décembre 2018 (le « Rapport »). La Société entend en particulier répondre de manière large à certaines allégations absolument fausses formulées dans le Rapport :

1. Actifs sans valeur/surévalués

« La partie non bâtie du projet est une proposition de "Centre logistique" que YRIV affirme bâtir sur une superficie terrestre d'1,2 million de mètres carrés loués auprès d'un village local. Dans le tout dernier bilan trimestriel de YRIV, les droits sur les terres sont déclarés pour une valeur de 299 millions $, comprenant plus de 77 % des actifs totaux de la société... Bien que la société affirme louer 1,2 million de mètres carrés auprès du village, nos cartes du gouvernement fédéral... indiquent que la superficie totale du village n'atteint que 610 mille mètres carrés. En outre, plusieurs conversations avec des représentants du village en question ont révélé que, contrairement aux affirmations de la société, YRIV n'avait loué aucunes terres auprès d'eux. »

La valeur de 299 millions $ indiquée dans le tout dernier bilan trimestriel de la Société ne concerne pas les 1,2 million de mètres carrés de terres. Au lieu de cela, la valeur déclarée de 299 millions $ concerne la valeur des droits d'utilisation du sol concernant la portion inutilisée de 6 parcelles de terrains commerciaux (parc logistique dédié à l'acier). À l'origine, la valeur des droits d'utilisation du sol des 6 parcelles de terrains commerciaux totalisant 515 600 mètres carrés avait été réservée pour un coût de 308 millions $, dont 79 200 mètres carrés de terres ont été utilisés pour la construction d'immeubles commerciaux d'une superficie au sol de 92 700 mètres carrés, laissant 436 400 mètres carrés de terres inutilisées. C'est pour cette portion de terres inutilisées que nous avons déclaré une valeur de 299 millions $. À ce jour, en raison de l'appréciation significative du marché immobilier local, nous avons estimé que les 515 600 mètres carrés de terres comptabilisés à leur coût et pour lesquels la Société avait obtenu des certificats de droits d'utilisation des sols avaient quasiment doublé pour atteindre une valeur de 600 millions $.

La location d'1,2 million de mètres carrés de terres par la Société mentionnée dans le Rapport comprend des terres non seulement du village de Chunfeng, mais également des villages de Junmin et de Jiangdi, qui ont été négociés et représentés via le village de Chunfeng.

2. Décisions judiciaires non divulguées

Une liste des 11 décisions judiciaires non divulguées mentionnées dans le Rapport est énoncée ci-dessous :

Les éléments 1 à 6 concernent le litige et les décisions découlant de la vente d'appartements de maison commerciaux par la filiale de la Société, Wuhan Yangtze River Newport Logistics Co., Ltd. (« Wuhan Newport »). Ces appartements de maison commerciaux ont été vendus au plus tard en 2015. Conformément aux contrats de vente concernés, si Wuhan Newport échoue à développer la zone conformément à son plan de développement initial dans une période d'un an à compter de la vente et de l'achat, Wuhan Newport devra racheter auprès des acquéreurs les appartements de maison commerciaux au prix convenu initial. Ces procédures ont été instruites par les acquéreurs avant que lesdits biens ne s'apprécient et ne voient leur valeur doubler entre 2017 et 2018. Par conséquent, les acquéreurs sont désormais opposés à faire appliquer les décisions et à revendre les biens à Wuhan Newport. La Société avait d'ores et déjà provisionné l'achat des biens dans ses états financiers de son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Dans la mesure où les décisions avaient d'ores et déjà été rendues, la Société n'a pas déclaré ces décisions dans les « Procédures juridiques » en cours.

L'élément 7 concerne le prêt de 290 millions RMB dû à China Construction Bank Gangcheng Branch en date du 28 mai 2014 mentionné dans le Rapport, plus des intérêts s'élevant au total à près de 325 millions RMB, et non en sus de ce prêt. Les obligations de prêt et d'intérêts exigibles ont été divulguées et comptabilisées dans les états financiers du rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La Société négocie actuellement une restructuration de prêt auprès de la banque et, dans le même temps, tous les paiements dus sont suspendus. En outre, suite aux négociations, la banque n'a engagé aucune procédure d'exécution. Tout comme pour les éléments 1 à 6, dans la mesure où une décision a d'ores et déjà été rendue, la Société ne l'a pas déclarée dans les « Procédure juridiques » en cours.

Les éléments 8 à 11 concernent des décisions obtenues à l'encontre de Wuhan Newport en tant que garant de certains prêts souscrits par un grand actionnaire de Wuhan Newport avant de devenir une filiale de la Société. Dans la mesure où les décisions ont été rendues, l'actionnaire s'est engagé par écrit à assumer l'entière responsabilité de l'ensemble de ces prêts sans recours auprès de Wuhan Newport, et a conclu un plan de remboursement auprès de son ou ses créancier(s). Par conséquent, aucune action exécutoire n'a été engagée à l'encontre de Wuhan Newport, et conformément à l'avis juridique du conseiller PRC, il n'existe aucune responsabilité juridique ou financière accordée à Wuhan Newport.

3. Des sommes d'argent issues de levées de capitaux de YRIV ont été utilisées pour rémunérer le président/l'actionnaire majoritaire plutôt que pour faire progresser les projets de la Société

Le Rapport affirme que la Société a régulièrement déclaré d'importants soldes de passifs « dus à des parties liées » dans ses états financiers. En contrepartie, ces soldes semblent produire d'importants taux d'intérêt qui sont simplement ajoutés aux « avances » au fil du temps. Lorsque des capitaux sont levés, la trésorerie est alors utilisée pour rembourser les supposées « avances » des parties liées, plutôt qu'employée pour renforcer les projets de la société.

Depuis la clôture de la fusion inversée en décembre 2015, la Société a souscrit 19 prêts à court-terme via des billets convertibles, pour un total de 8,546 millions $. L'argent de ces prêts a été principalement utilisé pour régler les propositions de paiements par dépôt d'avance pour l'acquisition d'une autre entité, Wuhan Economic Development Port Limited (« Wuhan Port EDP »). Dans la mesure où l'acquisition de Wuhan Port EDP a échoué, la Société a entamé le remboursement des billets convertibles issus des produits des prêts. À la fin du mois de novembre 2018, la Société avait remboursé 9,031 millions $ (7,846 millions $ en principal plus 1,184 millions $ e, intérêts), laissant un principal impayé de 699 000 $.

Contrairement à ce qu'affirme le Rapport, le PDG de la Société, M. Xiangyao Liu n'a non seulement pas reçu un centime de ces prêts, mais a également avancé la somme de 485 000 $ pour le paiement des 9,031 millions $ par la Société, et devrait avancer le remboursement futur d'un principal non expiré de 699 000 $ plus les intérêts.

Hindenburg a cité les éléments suivants du rapport trimestriel de la Société sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2018 :

Le Rapport a conclu qu'il existait un remboursement total de « prêts » s'élevant à environ 6,2 millions $ en faveur de M. Liu. Ce n'est pas le cas. Le Rapport s'est focalisé sur les chiffres soulignés dans les cercles rouges et a omis l'augmentation des montants soulignés dans les cercles verts, qui indiquent l'augmentation des avances de la part de M. Liu en faveur de la Société. L'effet net des chiffres susmentionnés indique une avance nette de la part de M. Liu en faveur de la Société. En outre, comme indiqué dans le Rapport : « le montant total de ces 19 billets convertibles s'est élevé à 8,5 millions $, dont 3,39 millions $ sont en circulation et 5,15 millions $ ont été remboursés. » À ce titre, il est impossible que M. Liu ait reçu 6,2 millions $ issus des produits des billets.

« Le Rapport contient de nombreuses erreurs de faits, ainsi que des spéculations trompeuses relevant de la diffamation, que nous réfutons catégoriquement. Ce Rapport reprend en grande partie des allégations précédemment formulées à notre encontre, et se concentre uniquement sur certaines informations distinctes afin de cultiver une vision déformée de la Société », a déclaré M. Xiangyao Liu, président-directeur général de la Société. « Nous n'avons conféré aucun accès à Hindenburg, et Hindenburg ne nous a jamais contactés pour obtenir quelque clarification ou explication que ce soit concernant les allégations formulées. Ces spéculations ont entraîné des dommages significatifs pour notre Société, et nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour nous défendre et protéger les intérêts de nos actionnaires. De plus, nous avons chargé notre conseil juridique d'envisager nos recours contre Hindenburg, notamment l'ouverture de procédures judiciaires à son encontre, pour avoir formulé des déclarations aussi irresponsables, infondées et diffamatoires. Nous appliquons un haut niveau de gouvernance d'entreprise, et assurons l'intégrité de nos déclarations financières et opérations commerciales. Nous procéderons à une enquête interne spécifique concernant les allégations formulées, et communiquerons les conclusions de cette enquête en temps opportun. »

À propos de Yangtze River Port and Logistics Limited

Yangtze River Port and Logistics Limited opère principalement dans l'activité de promotion immobilière via un projet logistique portuaire situé au milieu du fleuve Yangtsé. Yangtze River Port and Limited est un vaste projet de développement d'infrastructures s'inscrivant dans le cadre de l'initiative chinoise de la « Nouvelle route de la soie », considéré comme stratégiquement positionné à Wuhan, une passerelle commerciale cruciale entre la Chine, le Moyen-Orient et l'Europe. Il est également prévu que le centre de logistique fournisse un certain nombre de quais d'amarrage pour des navires de marchandises de différentes tailles. Yangtze River Port and Limited devrait conférer aux entreprises nationales et étrangères un accès direct à la Zone de libre-échange de Wuhan. Ce projet inclura notamment des immeubles commerciaux, des centres de chaînes d'approvisionnement logistiques professionnelles, un accès direct au fleuve Yangtsé, des transports ferroviaires et routiers entre Wuhan, le Xinjiang et l'Europe, des centres de stockage et de traitement, ainsi que des services de soutien informatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.yerr.com.cn

Déclarations prévisionnelles :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » telles que définies dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ou par la Securities and Exchange Commission dans ses règles, réglementations et publications. Les déclarations prévisionnelles constituent toutes les déclarations autres que les déclarations revêtant un caractère historique, notamment les déclarations concernant les attentes, les convictions, les espoirs, les intentions ou les stratégies de la Société à l'égard du futur. Entre autres, ces déclarations prévisionnelles peuvent inclure des déclarations concernant la modification du plan d'exploitation de la Société, les opportunités futures résultant de l'affaire énoncée dans les déclarations ci-dessus ; ainsi que toutes les autres déclarations relatives aux croyances futures de la Société, à ses attentes, ses projets, ses intentions, sa situation financière ou sa performance. Dans certains cas, les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l'emploi du conditionnel, du futur, ainsi que de termes tels que « s'attendre à », « devrait », « croire », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer », ou d'autres termes de même signification. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à des risques et incertitudes pouvant amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences incluent, sans toutefois s'y limiter, les conditions économiques générales, nos perspectives financières et commerciales, nos contraintes capitalistiques, nos perspectives de financement, nos relations avec les employés, notre capacité à réaliser les bénéfices prévus dans le cadre d'une telle transaction, ainsi que les facteurs décrits en tant que risques dans d'autres rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment ceux décrits dans les versions les plus récemment déposées de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, de notre rapport annuel sur formulaire 10-K et son amendement ultérieur sur formulaire 10-K/A, le rapport actuel sur formulaire 8-K, ainsi que d'autres dépôts auprès de la SEC.

Nous avertissons les lecteurs que toutes ces déclarations se fondent sur informations opérationnelles, financières et concurrentielles actuellement disponibles, et les prions de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui reflètent uniquement l'opinion de la direction à la date à laquelle elles sont formulées. À moins que la loi ne l'impose, nous ne nous engageons aucunement à réviser ou actualiser ces déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou circonstances à mesure de leur survenance.

