Yangtze River Port and Logistics Limited (YRIV) fournit les détails précis relatifs au rapport de recherche de Hindenburg

NEW YORK, 14 décembre 2018 /CNW/ - Yangtze River Port and Logistics Limited (Nasdaq : YRIV) (la « Société »), une société internationale d'infrastructure qui est active dans le secteur du développement immobilier par l'entremise d'un projet de logistique portuaire situé dans la partie centrale de la rivière Yangtze à Wuhan, en Chine, réfute aujourd'hui catégoriquement les allégations qui ont été faites contre la Société dans le rapport de Hindenburg Research daté du 6 décembre 2018 (le « Rapport »). La Société souhaite en particulier réagir largement à certaines des allégations manifestement fausses contenues dans le Rapport :

1. Actifs sans valeur / surestimés

« La partie non construite du projet se veut un "Centre de logistique" prévu que YRIV affirme vouloir construire sur terrain de 1,2 million de mètres carrés loué auprès d'un village local. Selon le plus récent bilan trimestriel de YRIV, les droits fonciers auraient une valeur de 299 millions $, ce qui représente plus de 77 % du total des actifs de la Société... Malgré le fait que la Société allègue louer 1,2 million de mètres carrés auprès du village, nos cartes, qui ont été fournies par le gouvernement... indiquent que la superficie totale du village n'est que de 610 mille mètres carrés. De plus, des conversations survenues entre des fonctionnaires du village en question révèlent que, contrairement aux allégations de la société, YRIV n'a loué aucune parcelle de terre auprès de ces derniers. »

La valeur de 299 millions $ indiquée dans le plus récent bilan trimestriel de la Société n'est pas liée au terrain couvrant 1,2 million de mètres carrés. En effet, cette valeur signalée de 299 millions $ est plutôt liée à la valeur des droits d'utilisation de la portion inutilisée de 6 parcelles de terrain à usage commercial (parc logistique d'acier). À l'origine, la valeur des droits d'utilisation de ces 6 parcelles de terrain à usage commercial couvrant au total 515 600 mètres carrés a été comptabilisée à un coût de 308 millions $, desquels 79 200 mètres carrés de terrain ont servi à la construction de bâtiments commerciaux ayant une aire de plancher de 92 700 mètres carrés, ce qui laisse 436 400 mètres carrés de terrain inutilisé. C'est à cette portion inutilisée du terrain que nous attribuons dans le Rapport une valeur de 299 millions $. Aujourd'hui, en raison de l'appréciation significative du marché immobilier local, nous estimons que les 515 600 mètres carrés de terrain pour lesquels la Société détient des certificats l'autorisant à utiliser les terres, et qui sont comptabilisés au prix coûtant, ont presque doublé de valeur pour atteindre près de 600 millions $.

Le terrain de 1,2 million de mètres carrés loué par la Société dont fait mention le Rapport comprend, bien entendu, les terres du village Chunfeng, mais aussi celles des villages Junmin et Jiangdi, qui ont été négociées et englobées avec le village Chunfeng.

2. Décisions judiciaires non divulguées

La liste des 11 décisions judiciaires non divulguées mentionnées dans le Rapport est présentée ci-dessous :

Les éléments 1 à 6 portent sur le litige et les jugements rendus découlant de la vente d'immeubles d'appartements commerciaux par la filiale de la Société, Wuhan Yangtze River Newport Logistics Co., Ltd. (« Wuhan Newport »). Ces immeubles d'appartements commerciaux ont été vendus en 2015 ou avant 2015. Les contrats de vente pertinents précisent que si Wuhan Newport ne développe pas le secteur conformément à son plan d'aménagement original dans un délai d'un an après la vente et l'achat, Wuhan Newport doit racheter auprès des acquéreurs les immeubles d'appartements commerciaux au prix contractuel d'origine. Ces procédures ont été entreprises par les acquéreurs avant que lesdites propriétés se soient appréciées et aient vu leur valeur doubler entre 2017 et 2018. En conséquence, les acquéreurs se montrent désormais hésitants à se conformer aux jugements et à revendre les propriétés à Wuhan Newport. La Société a déjà prévu une charge pour le rachat des propriétés dans les états financiers indiqués dans son rapport annuel de l'exercice se terminant le 31 décembre 2015. Puisque des jugements ont déjà été rendus, la Société n'a pas divulgué ces jugements à titre de « procédures juridiques » en cours.

L'élément 7 fait référence à l'emprunt de 290 millions RMB devant être remboursé à la division Gangcheng de la China Construction Bank survenu le 28 mai 2014 qui est mentionné dans le Rapport, en plus des intérêts totalisant environ 325 millions RMB , et non pas en plus d'un tel emprunt. Les obligations découlant de l'emprunt et des intérêts payables ont été divulguées et comptabilisées dans les états financiers de la Société présentés dans son rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.

10. PRÊTS REMBOURSABLES

Nom de la banque

Terme

31 décembre 2017

31 décembre 2016













China Construction Bank

Du 30 mai 2014 au 29 mai 2020



44 221 399 $



41 456 074



















La Société négocie actuellement une restructuration du prêt avec la banque. Dans l'intervalle, tous les paiements exigibles sont suspendus. De plus, à la suite de négociations, la banque n'a pas mis en place un mécanisme d'exécution. Comme pour les éléments 1 à 6 ci-dessus, la Société n'a pas, puisqu'un jugement a déjà été rendu, divulgué cela à titre de « procédures juridiques » en cours.

Les éléments 8 à 11 font référence à des jugements rendus contre Wuhan Newport à titre de garant pour certains prêts contractés par un actionnaire important de Wuhan Newport avant que celle-ci devienne une filiale de la Société. Puisque les jugements ont été rendus, l'actionnaire s'est engagé par écrit à être le seul responsable de l'ensemble de ces prêts sans voie de recours auprès de Wuhan Newport et a conclu un plan de remboursement avec ses créancier(s). Par conséquent, aucune mesure d'exécution n'a été entreprise contre Wuhan Newport et, conformément à l'avis juridique de l'avocat du PRC, Wuhan Newport n'a à assumer une quelconque responsabilité légale ni financière.

3. L'argent provenant des mobilisations de capitaux d'YRIV a servi à payer le président/l'actionnaire contrôlant plutôt qu'à faire avancer les projets de la Société

Le Rapport allègue que la Société a systématiquement fait rapport dans ses états financiers d'importants soldes passifs « dus à des parties liées ». Ceux-ci, en retour, semblent porter des taux d'intérêt élevés qui ne font que s'ajouter au fil du temps aux « avances ». Lorsque des capitaux sont mobilisés, l'encaisse sert alors à rembourser les supposées « avances » à la partie liée, plutôt que de permettre à la société de faire avancer ses projets.

Depuis la clôture de la fusion inversée en décembre 2015, la Société a contacté 19 emprunts à court terme au moyen de titres d'emprunt convertibles totalisant 8,546 millions $. L'argent de ces prêts a servi principalement à acquitter l'acompte proposé pour acquérir une autre entité, soit Wuhan Economic Development Port Limited (« Wuhan Port EDP »). Comme l'acquisition de Wuhan Port EDP a avorté, la Société a commencé à rembourser les titres d'emprunt convertibles à l'aide des produits de l'emprunt. À la fin du mois de novembre 2018, la Société avait remboursé 9,031 millions $ (7,846 millions $ en capital plus 1,184 million $ en intérêt), laissant un capital impayé de 699 000 $.

Contrairement à ce que dit le Rapport, non seulement le chef de la direction de la Société, M. Xiangyao Liu, n'a pas touché un sou de ces prêts, mais ce dernier a avancé pas moins de 485 000 $ pour que la Société rembourse les 9,031 millions $. Il devra même faire une autre avance en vue du remboursement à venir du capital non absorbé de 699 000 $ plus les intérêts.

Hindenburg a cité ce qui suit, tiré du rapport trimestriel de la Société apparaissant sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2018 :

Le Rapport conclut qu'un remboursement total de « prêts » de l'ordre d'environ 6,2 millions $ a été versé à M. Liu. Ce n'est pas le cas. Le Rapport n'a tenu compte que des nombres mis en relief dans les cercles rouges et a omis les montants plus élevés mis en relief dans les cercles verts, lesquels indiquent des avances majorées versées par M. Liu à la Société. Le résultat net des chiffres susmentionnés démontre que M. Liu a fait une avance nette à la Société. Par ailleurs, comme mentionné dans le Rapport, « la somme totale de ces 19 titres d'emprunt convertibles s'élève à 8,5 millions $, desquels 3,39 millions $ demeurent en circulation, et quelque 5,15 millions $ ont été remboursés. » Ce faisant, M. Liu n'a pu en aucune façon avoir reçu 6,2 millions provenant des produits des titres.

« Le Rapport contient de nombreuses erreurs factuelles et des allégations trompeuses qui sont diffamatoires, allégations que nous réfutons catégoriquement. Ce Rapport consiste largement en une reprise d'allégations prononcées antérieurement contre nous et ne porte que sur certains renseignements pris séparément pour refléter une perception déformée de la Société », affirme M. Xiangyao Liu, président et chef de la direction de la Société. « Nous n'avons accordé aucun accès à Hindenburg, et Hindenberg ne nous a jamais contactés pour obtenir des éclaircissements ou des précisions à l'égard des propos avancés. De tels propos ont causé un dommage important à notre Société et nous sommes résolus à prendre les mesures nécessaires pour nous défendre et pour protéger les intérêts de nos actionnaires. De plus, nous avons demandé à notre avocat d'évaluer les recours dont nous disposons contre Hindenburg en raison de ces déclarations irresponsables, sans fondement et diffamatoires, incluant de façon non limitative l'engagement de procédures judiciaires à son égard. Nous sommes déterminés à faire en sorte que la gouvernance de notre entreprise soit de haut niveau et nous soutenons l'intégrité de nos états financiers et de nos activités opérationnelles. Nous allons mener une enquête interne spéciale ciblant les autres allégations faites et nous ferons part du dénouement de cette enquête au moment opportun. »

À propos de Yangtze River Port and Logistics Limited

Yangtze River Port and Logistics Limited est principalement active dans le secteur du développement immobilier par l'entremise d'un projet logistique portuaire situé dans la partie centrale de la rivière Yangtze. Yangtze River Port and Limited est un vaste projet de développement d'infrastructure mis en oeuvre dans le cadre de la plus récente initiative « One Belt One Road » de la Chine. On estime que le site jouit d'une position stratégique dans le Wuhan, une zone cruciale pour les échanges commerciaux entre la Chine, le Moyen-Orient et l'Europe. Il est aussi prévu que le centre de logistique dispose d'un certain nombre de postes d'amarrage pour les navires de charge de divers formats. Yangtze River Port and Limited entend fournir aux entreprises nationales et étrangères un accès direct à la zone de libre-échange commercial du Wuhan. Le projet comprendra des bâtiments commerciaux, des centres professionnels de logistique pour la chaîne d'approvisionnement, un accès direct à la rivière Yangtze, une voie ferrée reliant Wuhan, Xinjiang et l'Europe ainsi qu'un réseau de transport terrestre, des centres d'entreposage et de traitement, et des services de soutien aux TI, entre autres.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le http://www.yerr.com.cn

Déclarations prospectives :

Ce document contient des déclarations dites « prospectives », comme ce terme est défini selon la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou par la Securities and Exchange Commission dans ses règlements et ses publications. Toute déclaration, sauf si elle porte sur des faits historiques, est une déclaration prospective, y compris celles relatives aux attentes, aux opinions, aux prévisions, aux intentions ou aux stratégies à propos de l'avenir. Elles peuvent notamment englober des déclarations relatives à une modification du plan d'opération de la Société, à des occasions futures qui découlent de la question abordée selon les déclarations ci-dessus, ou encore toute autre déclaration relative aux attentes futures de la Société, ses prévisions, ses plans, ses intentions, sa posture financière ou sa performance. Dans certains cas, les déclarations prospectives sont identifiées par l'emploi de mots comme « peut », « devrait », « prévoit », « pourrait », « croit », « prévoit », « anticipe », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », ou tout autre mot ayant une connotation similaire. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats mis de l'avant ou énoncés par les déclarations prospectives. Parmi les facteurs pouvant entraîner un tel écart, on compte de façon non limitative les conditions économiques générales, nos perspectives financières et commerciales, nos besoins en capitaux, nos perspectives de financement, la relation que nous avons avec les employés, et notre capacité à matérialiser les avantages attendus d'une telle transaction, ainsi que tout autre élément déclaré comme étant un risque dans les autres rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ceux énumérés dans le plus récent rapport trimestriel déposé sur le formulaire10-Q, le rapport annuel sur le formulaire 10-K et les modifications ultérieures sur le formulaire 10-K/A, le rapport actuel sur le formulaire 8-K, et le reste de la documentation soumise à la SEC.

Nous avisons les lecteurs que toute déclaration de cette nature se fonde sur l'information opérationnelle, financière et concurrentielle actuellement disponible, et ces derniers ne doivent pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives, lesquelles reflètent l'opinion de la direction à la date où elles sont formulées. À moins que la loi l'oblige, nous n'assumons aucune obligation de revoir ou de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter les événements ou les circonstances qui surviennent.

PERSONNE-RESSOURCE :

James Coleman

Directeur général

jcoleman@yerr.com.cn

646-861-3315

