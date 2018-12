La députée Suzanne Blais annonce que l'appareil d'imagerie par résonance magnétique sera installé de façon définitive à Amos







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La députée d'Abitibi-Ouest, madame Suzanne Blais, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à Amos. Cette initiative, attendue depuis longtemps par les usagers de la région, permettra une offre de services de proximité bonifiée aux usagers du Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi?Témiscamingue (CISSS).

Actuellement, une unité mobile est partagée entre les divers sites de la région, situés à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à La Sarre et à Amos. Au cours des dernières années, le CISSS a procédé à une démarche d'analyse afin de revoir le modèle d'organisation des services d'IRM, dans un objectif d'amélioration de l'accès, de réponse aux besoins actuels et futurs de la population et de gain d'efficience dans l'utilisation des ressources.

Citations :

« L'une de mes priorités comme députée d'Abitibi-Ouest était de faire bouger les choses, rapidement, concernant le dossier de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique fixe à Amos. Il s'agit donc aujourd'hui de l'annonce d'une excellente nouvelle. J'en suis très fière, et surtout très heureuse pour tous mes concitoyens qui ont besoin de ces services d'une grande importance. Je remercie les équipes du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur dévouement à offrir les meilleurs soins et services possibles à la population de la région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« L'installation définitive de l'appareil d'IRM à Amos présente de nombreux avantages pour les usagers, dans une région où un des grands enjeux est d'ordre géographique. Cette initiative est un bel exemple des efforts que nous déploierons, au cours des prochaines années, afin d'offrir aux usagers de partout au Québec un réseau de la santé et des services sociaux plus accessible et décentralisé. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Un appareil d'IRM fixe contribuera grandement à la qualité des diagnostics auprès des patients, notamment en vue de favoriser une détection précoce du cancer, ce qui est essentiel pour intervenir de manière mieux ciblée et plus efficace.

Les usagers des services en orthopédie en bénéficieront également, particulièrement lors de complications à la suite d'opérations qui nécessitent un examen d'IRM. Les patients n'auront donc plus à être transférés vers un autre site, ce qui cause des délais et augmente grandement les risques de séquelles permanentes. Ajoutons que ces chirurgies sont exclusivement réalisées à Amos.

Enfin, pour répondre aux besoins de la population plus éloignée de la spécialité orthopédique, soit les usagers en provenance des territoires cris, ou même du Témiscamingue, la possibilité d'organiser la synchronisation des rendez-vous d'IRM et de consultation en orthopédie est envisagée.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 18:45 et diffusé par :