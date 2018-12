La saison des fêtes de fin d'année de Bangkok atteint de nouveaux sommets avec un spectacle de lumières sur un immeuble de 60 étages par 7 artistes de renom







Un grand spectacle sur une tour par 7 artistes thaïlandais majeurs cimentera Bangkok comme une destination de fin d'année de premier plan, attirant les visiteurs dans le quartier du « compte à rebours » de Ratchaprasong avec un hommage à l'esprit de bonheur de la Thaïlande.

BANGKOK, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Les festivités du Nouvel An à Bangkok atteindront de nouveaux sommets avec « Beautiful Bangkok », un spectacle son et lumière sur un immeuble de 60 étages réalisé par 7 artistes thaïlandais majeurs, sous le thème « The Symphony of Happiness » (La symphonie du bonheur).

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) organisera la fresque lumineuse 3D de haute technologie et le spectacle laser à partir du 18 décembre et jusqu'à la veille du Nouvel An, attirant les Thaïlandais et les touristes à Ratchaprasong, un quartier célèbre pour ses expositions festives et ses fêtes de « compte à rebours ».

Le PDG de MQDC, M. Visit Malaisirirat, a déclaré : « Beautiful Bangkok célèbre le Nouvel An en commandant aux plus grands artistes de saisir la vraie beauté de la ville, à savoir le bonheur de ses habitants, et de confirmer que Bangkok est la "ville du compte à rebours" de l'Asie.

« Nous avons travaillé sur "The Symphony of Happiness" avec 7 des artistes contemporains les plus célèbres de Thaïlande, en leur offrant la vaste toile de Magnolias Ratchadamri Boulevard (MRB), une résidence de 60 étages qui héberge le Waldorf Astoria de Bangkok. La façade saisissante du MRB, inspirée des fleurs de magnolia, offre un cadre parfait pour ce très grand événement. »

Les 7 artistes sont P7, Mue Bon, Pai Lactobacillus, Tikkywow, Keep Your Eyes On team, TRK et Bonus TMC, tous issus de la vigoureuse scène du « street art » de Thaïlande.

MQDC continuera d'accueillir chaque année « Beautiful Bangkok », a déclaré M. Visit.

« Pour la deuxième année, MQDC fera sensation avec un spectacle de lumières "Beautiful Bangkok" », a-t-il déclaré.

« MQDC le fera chaque année, comme un cadeau spécial à la Thaïlande. Nous cherchons à saisir et à célébrer la beauté du bonheur thaïlandais. Les spectacles annuels mettront en lumière Bangkok comme un endroit idéal pour saluer la nouvelle année, une ville de compte à rebours à l'instar de Hong Kong, Singapour et Sydney. Le spectacle attirera une fois de plus un vaste public, surprenant et enchanteur tant pour les Thaïlandais que pour les touristes. »

Cette année, le spectacle fera aussi la part belle aux personnes du public qui affichent leurs plus beaux sourires sur les réseaux sociaux. Il intègrera 226 de ces photos et 20 d'entre elles remporteront également 5000 THB. (Les photos doivent être publiées publiquement, accompagnées d'un surnom plus #BeautifulBangkok et d'un tag vers MQDC avant le 17 décembre)

Mme Sasinan Allmand, vice-présidente directrice du marketing et de la communication de l'entreprise, a déclaré : « Les Thaïlandais célèbrent trois Nouvel Ans (1er janvier, Nouvel An chinois et Nouvel An thaïlandais). Autant dire que nous sommes des experts?!

« Ratchaprasong est le "quartier du compte à rebours" de Bangkok où l'on peut respirer cet esprit festif magique. Mais avec "Beautiful Bangkok", la saison prend un nouveau tournant. Ce spectacle stupéfiant est aussi un événement culturel, avec le lancement d'oeuvres inédites d'artistes de premier plan pour saisir la vraie beauté de la ville : le bonheur de ses habitants. »

MQDC a travaillé sur le spectacle avec la Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA). La représentante de la RSTA, Mme Nattaporn Chevamongkol, a déclaré : « Un éclairage spectaculaire orne aujourd'hui les bâtiments de Ratchaprasong, accueillant les gens qui affluent ici pour faire leurs courses, pour dîner, pour se détendre ou pour travailler. Le quartier est une destination que toutes les personnes du monde entier devraient visiter. Que ce soit à travers ses choix de restaurants ou ses sites sacrés comme le sanctuaire d'Erawan, Ratchaprasong est là pour accorder la bénédiction du Nouvel An. »

« Beautiful Bangkok » est au Magnolias Ratchadamri Boulevard du 18 au 31 décembre. Le 18 décembre, sept représentations débuteront à 19h20, 19h40, 20h00, 20h20, 20h40, 21h00 et 21h20. Du 19 au 31 décembre, 7 spectacles auront lieu à 19h00, 19h20, 19h40, 20h00, 20h20, 20h40 et 21h00, plus un compte à rebours le 31 décembre à 23h55.

En savoir plus sur www.magnolias-ratchadamri.com/happenings.

À propos de MQDC

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) est un promoteur immobilier international reconnu pour son engagement en faveur de la santé et de la durabilité dans le cadre d'un engagement d'entreprise « pour le bien-être de tous ». MQDC a développé certains des projets les plus en vue en Thaïlande, comme l'ICONSIAM, et son portefeuille comprend 3 des 10 bâtiments les plus hauts du pays. Pour de plus amples informations, www.mqdc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg

