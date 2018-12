Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A15 | PONT DE L'ÎLE DES SOEURS

Montréal, Île des Soeurs

Direction SUD / direction RIVE-SUD

Sur le pont entre Montréal et l'Île des Soeurs

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A25 | TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Montréal, Longueuil,

Direction SUD / vers la RIVE-SUD

Entre le tunnel L.-H.-La Fontaine et l'Île Charron

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A40 | PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Montréal (Senneville)

Direction EST / vers Montréal

Sur le pont de l'île-aux-Tourtes (rivière des Outaouais / lac des Deux Montagnes)

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

R134 | PONT JACQUES-CARTIER

Longueuil, Montréal

Direction EST / vers MONTRÉAL

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

MONTRÉAL

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction OUEST (vers le centre-ville)

Entre la sortie 2 (av. Pierre-Dupuy, casino de Montréal) et la rue Wellington

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A15 SUD (vers le pont Champlain)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour R136 / A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, rue Peel, rue Wellington, A10 EST et A15 SUD.

Détour pour les matières dangereuses via la sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel et rue Wellington.

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour A15 SUD (vers le pont Champlain)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour R136 / A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, rue Peel, rue Wellington, A10 EST et A15 SUD.

Détour pour les matières dangereuses via la sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel et rue Wellington.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre la rue Norman (km 61) et la 1re Avenue (sortie 62)

fermeture de 2 voies sur 4, de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

A25

Montréal

Direction SUD

Entre la rue Sherbrooke et l'avenue Souligny

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine et A720 OUEST.

CHEMIN GLEN

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Antoine

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via boul. Décarie ou av. Atwater. Pour les camions en provenance de la rue Sainte-Catherine Est, via la rue Peel.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A15 / A640

Boisbriand

Bretelle A640 OUEST pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 4 h

Détour : bretelle pour A15 NORD, faire demi-tour à la sortie 23 (rue Saint-Charles) et A15 SUD.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Direction OUEST

Entre la sortie 100 (boul. Industriel, Brien, de La Rochelle) et l'entrée du boul. de La Rochelle

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 4 h

Détour : voie de desserte.

Note : fermeture par défaut de l'entrée du boulevard Industriel à partir de 21 h 30, détour via la voie de desserte.

MONTÉRÉGIE

PROJET DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

A10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre la sortie pour l'A30 OUEST et l'entrée de l'A30 EST

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 1 h

Détour : via la bretelle pour A30 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 65 pour le boul. Matte, demi-tour, A30 EST et bretelle pour A10 EST.

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

bretelle A30 OUEST pour A10 EST. Détour via A30 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 65 pour le boul. Matte, demi-tour, A30 EST et bretelle pour A10 EST.

ÉCHANGEUR A10 / A30

Brossard

Bretelle A30 EST pour A10 EST

fermeture COMPLÈTE, jeudi de 1 h à 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur.

A30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

La Prairie

Direction EST

À la hauteur du boul. Matte

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

