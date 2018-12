Les employés d'Economical redonnent à leur communauté dans l'ensemble du Canada en remettant 32 500 $ en dons







WATERLOO, ON, le 12 déc. 2018 /CNW/ - En cette saison de partage, les employés d'Economical ont sélectionné 13 organismes de leur communauté qui ont chacun reçu 2 500 $. Le programme Choisissez votre organisme de bienfaisance a remis 157 500 $ depuis sa création, dont 32 500 $ cette année, à des causes qui appuient le changement dans les communautés où les employés d'Economical vivent et travaillent.

Le programme Choisissez votre organisme de bienfaisance permet aux employés dans les 13 bureaux d'Economical de redonner à leur communauté en nommant des organismes de bienfaisance locaux qui correspondent à la stratégie de contribution à la collectivité de l'entreprise. Les employés votent ensuite sur une courte liste pour déterminer quels organismes recevront les dons, qui seront remis ce mois-ci. La stratégie de contribution à la collectivité d'Economical est axée sur la sûreté et la sécurité, la jeunesse et l'éducation, et la santé et le bien-être. Cette stratégie prend vie grâce aux dons et au bénévolat des employés, en collaboration avec les courtiers appuyant leurs communautés et des partenariats importants avec des organismes comme la Croix-Rouge canadienne, Jeunes Entreprises du Canada, Parachute Canada et la Société canadienne du cancer.

« La campagne Choisissez votre organisme de bienfaisance d'Economical montre que l'union fait la force lorsque nos employés redonnent aux communautés appuyant nos courtiers et nos clients », exprime Brigid Pelino, Vice-présidente principale et chef des ressources humaines. « Chacun de ces organismes est touché par cette campagne annuelle qui fait une différence dans leur communauté et c'est un honneur de contribuer à leur travail vital. »

Honorer l'héritage

Comme Kitchener-Waterloo est le port d'attache du siège social d'Economical depuis 147 ans, les employés du siège social montrent leur dévouement envers la région en sélectionnant chaque année deux organismes de bienfaisance locaux pour appuyer cette campagne.

Gagnants de 2018

Emplacement Organisme de bienfaisance Montant Vancouver BC Children's Hospital Foundation 2 500 $ Edmonton Second Chance Animal Rescue Society 2 500 $ Calgary Kids Cancer Care Foundation of Alberta 2 500 $ Winnipeg Canadian Mental Health Association, Manitoba and Winnipeg

Children's Rehabilitation Foundation 1 250 $ 1 250 $ London Ronald McDonald House Charities Southwestern Ontario 2 500 $ Woodstock Children's Wish Foundation 2 500 $ Waterloo Nutrition for Learning 2 500 $ Kitchener The Humane Society of Kitchener Waterloo & Stratford Perth 2 500 $ Mississauga SickKids Foundation 2 500 $ Toronto Children's Wish Foundation 2 500 $ Ottawa Ottawa Food Bank 2 500 $ Montréal Société canadienne du cancer 2 500 $ Halifax Hope for Wildlife Society 2 500 $

Par l'entremise de programmes comme Choisissez votre organisme de bienfaisance, Economical continue d'offrir aux employés des occasions d'appuyer leur communauté.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,3 milliards de dollars en volume de primes annuelles et environ 5,7 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2018. Établie à Waterloo, cette entreprise canadienne, dirigée par des intérêts canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

