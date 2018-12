Avis aux médias - Conseil général à Saint-Hyacinthe - La CSQ se penche sur les premières décisions de François Legault







SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que les déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, les 12, 13 et 14 décembre prochains.

La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, profitera de l'occasion pour faire le point sur le contexte politique et social des dernières semaines, notamment le discours inaugural et la mise à jour économique du gouvernement Legault. De plus, près de 250 personnes déléguées discuteront des orientations de la Centrale pour les prochains mois.

Les médias sont invités à assister à l'allocution de la présidente, le 12 décembre, vers 9 h 40.

Sonia Ethier sera également disponible, par la suite, pour des entrevues individuelles.

Merci aux représentantes et représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à : imonti.marie-eve@lacsq.org ou par téléphone au 514 917-9641.

Rappelons que la CSQ représente plus de 32 000 membres en Montérégie, dans les secteurs suivants : réseau scolaire, enseignement supérieur, petite enfance, santé et services sociaux, organismes communautaires, ainsi qu'au sein de la plus grande association de retraités du Québec, soit l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).

Aide-mémoire

QUOI : Conseil général de la CSQ



QUI : Déléguées et délégués de la CSQ



QUAND : Conseil général : les 12, 13 et 14 décembre 2018

Allocution de la présidente : le 12 décembre, vers 9 h 40, salle La Providence 2



OÙ : Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

