New Prosperity lance un projet de fabrication intelligente pour transformer le secteur de la lunetterie

HONG KONG, 12 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Sun Hing Vision Group, l'un des principaux fabricants de lunettes au monde, a acquis la marque déposée et toutes les marques déposées dérivées de Jill Stuart auprès de Solitaire Designs Limited pour la somme de 7,11 millions USD. Les marques déposées acquises seront utilisées uniquement pour la lunetterie et les produits connexes. Cette transaction devrait renforcer la place qu'occupe Sun Hing Vision Group dans le secteur mondial de l'optique-lunetterie. Parallèlement à cela, sa filiale New Prosperity Optical Mfy Ltd. (« New Prosperity ») a lancé un projet de fabrication intelligente personnalisée, qui prend en charge l'intégration des segments supérieurs, intermédiaires et inférieurs de la chaîne industrielle, ainsi que la transformation numérique de l'industrie de la lunetterie interconnectée.

Contrairement au taux de croissance relativement faible de l'industrie manufacturière mondiale, le segment de la lunetterie connaît dernièrement une croissance. Selon les données du cabinet Zion Market Research, le marché mondial de la lunetterie était évalué à 117 milliards USD en 2017, avec un taux de croissance estimé à près de 7,68 % au cours des cinq prochaines années, un chiffre qui se doit essentiellement au nombre croissant de personnes atteintes de myopie et à l'amélioration des modèles de lunettes en vogue. New Prosperity prévoit de reconstruire son système de valeur de fabrication de lunettes et d'évoluer vers l'industrie 4.0.

Acquérir une nouvelle gamme de capacités de transformation

Fondé en 1965 et coté sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong en 1999, Sun Hing Vision Group s'efforce de fournir des solutions de produits innovantes aux clients ODM (producteurs de concepts d'origine) de renommée internationale par le biais de ses opérations de conception et de production, ainsi que d'un réseau de distribution mondial assorti de franchises exclusives et de droits de distribution pour diverses marques, qui est particulièrement axé sur le marché asiatique.

Grâce au soutien de Sun Hing Vision Group, New Prosperity est parvenue à un tournant après plus de 30 ans de recherche et de développement, avec une capacité de production OEM (fabricants d'équipements d'origine) et d'innovation indépendante en hausse, alliée à des compétences en R & D qui sont à la pointe de l'industrie.

La mondialisation et l'essor d'Internet ont entraîné une demande sans précédent de la part des acheteurs de lunettes en termes de personnalisation et d'attentes pour un service plus efficace. Le modèle traditionnel de production à grande échelle de lunettes sera bientôt relégué dans les oubliettes de l'histoire, car il sera pratiquement impossible de l'adapter au processus de fabrication personnalisé qui sera prochainement mis en oeuvre en vertu des besoins. Les modèles traditionnels qui dépendent d'une prise de décision exhaustive et d'une commercialisation à partir d'un fournisseur vers plusieurs acheteurs finiront par être éliminés par la nouvelle économie mondiale de l'Internet.

Suite à des recherches approfondies sur les tendances de la mode dans l'ensemble du secteur, Otis Ku Ngai-yung, président de Sun Hing Vision Group, a déclaré : « Bien que le marché de la lunetterie soit en passe de devenir un marché majeur dans la nouvelle ère, New Prosperity n'a pas l'intention de chambouler ou de dominer ce marché ». Le secteur de la lunetterie est tributaire d'une fabrication de grande précision pour répondre à un souci important de la santé humaine. La production d'une pièce de lunetterie demande plus de 200 processus, assortis d'une répartition précise du travail et d'une forte valeur ajoutée pour les segments situés en amont et en aval. La modernisation de l'industrie de la lunetterie passe par l'intégration et l'innovation tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour permettre une meilleure synergie.

Mener la transformation de l'industrie de la lunetterie avec tout ce qui s'y rapporte

Dans la salle du conseil et les installations de production de New Prosperity, l'innovation et l'éclosion des talents sont devenues deux des priorités de l'entreprise. En termes d'innovation, l'entreprise a alloué un montant très élevé de fonds à la R & D en lunetterie, accompagné d'une augmentation de ses investissements dans de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, afin d'améliorer constamment le niveau d'innovation indépendante. Pour permettre l'éclosion des talents, l'entreprise vise à développer une équipe de professionnels chevronnés dans la lunetterie de qualité et à mettre en place un système d'évaluation des compétences de l'industrie. L'entreprise a lancé les programmes « Gold Idea » et « 360S », dans le but de faire ressortir l'esprit novateur qui anime ses employés. De janvier à décembre 2017, le programme 360S à lui seul a contribué à hauteur de 10 millions de yuans au bénéfice net.

En termes de collaboration avec ses pairs, New Prosperity a pris l'initiative de proposer une stratégie de développement de l'industrie axée sur « l'alliance, la croissance et le partage ». En tant qu'élément synergique de la chaîne de valeur, l'entreprise a favorisé les liens entre les consommateurs, les détaillants, les fournisseurs de matériaux, les fabricants et les entreprises de logistique, créant ainsi un modèle d'interaction entièrement transparent et en réseau où tout est connecté et fait fi des frontières.

Face à la révolution industrielle qui se déroule sous nos yeux, New Prosperity a une vision claire de la collaboration fructueuse entre la R & D et les consommateurs, de l'intégration de la gestion et du contrôle de la production, de l'adaptation des opérations d'achat et de vente aux médias sociaux, et l'entreprise s'attache à faire d'Internet un élément fondamental du processus de fabrication. Cela servira à promouvoir les progrès technologiques, à améliorer l'efficacité et les changements en termes d'organisation qui devraient accélérer les itérations et la transformation de l'industrie. Et tout cela va créer un groupe solide de l'industrie de la lunetterie, évolutif et influent sur le plan international.

La transformation de l'industrie est un défi et il faudra du temps pour le relever. Ayant à son actif plus de 30 ans de développement continu, New Prosperity est bien placée pour prendre la tête de la nouvelle transformation progressive de l'industrie de la lunetterie. C'est la mission que New Prosperity s'est fixé et qui profitera à la fois aux consommateurs et à tous les acteurs de ce secteur.

