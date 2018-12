Le projet éolien Apuiat devra se réaliser affirment de nouveau les chefs des communautés de la Nation Innue







UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les chefs et élus des neuf communautés de la Nation Innue ont réaffirmé haut et fort que le projet éolien Apuiat est toujours vivant et doit impérativement se réaliser.

En effet, lors d'une rencontre annuelle de la Nation Innue qui a eu lieu hier, soit le 10 décembre 2018 à Uashat mak Mani-utenam, les chefs et élus présents ont pris trois importantes décisions politiques, dont une qui est directement liée à ce qui a été convenu avec le premier ministre François Legault lors de la rencontre du 29 novembre dernier.

La première décision concerne la réaffirmation politique très forte et claire que le projet éolien Apuiat doit se réaliser rapidement et qu'une feuille de route présentant des pistes d'actions politiques (modalités et échéancier) sera présentée dans les prochains jours au premier ministre François Legault pour assurer la réalisation du projet.

La deuxième décision concerne la mobilisation politique des communautés de la Nation Innue. Les élus innus croient en leur leadership politique qui perdure depuis maintenant cinq ans et annoncent qu'ils tiendront en février 2019 une autre rencontre politique importante qui regroupera l'ensemble des élus de la Nation Innue. Cette rencontre qui se tiendra à Unamen Shipu, une des communautés innues située à l'est du Nitassinan, permettra de faire un bilan des cinq dernières années, mais surtout de projeter vers l'avant les ambitions sociales, économiques, territoriales et politiques de l'ensemble des élus et des membres des communautés innues.

La troisième et dernière décision concerne les enjeux de la sécurité publique et le fléau des drogues dans les communautés innues. Les élus innus demanderont à organiser une rencontre d'urgence avec les gouvernements concernés pour rechercher conjointement avec eux des pistes de solutions durables.

