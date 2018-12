L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - BLU

Au Québec, règle générale, le locataire d'un logement bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux. Ce droit lui confère la possibilité de renouveler son bail et de demeurer dans son logement, et ce tant qu'il respecte les obligations liées à son...

L'ombudsman des contribuables, Sherra Profit, a publié son rapport annuel 2017-2018, Entraîner des changements, et celui-ci a été déposé au Parlement aujourd'hui par la secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, Deborah Schulte. Le...