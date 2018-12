Lancement d'une consultation publique sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen







Les partenaires cherchent à obtenir des commentaires sur les limites définitives d'une réserve de parc national et sur la gestion des terres

NATION SYILX, BC, le 10 déc. 2018 /CNW/ - La nature inspire les Canadiens. Les merveilles de nos paysages variés ainsi que la faune et la flore suscitent la fierté de la population canadienne à l'égard de son patrimoine. La région du sud de l'Okanagan et de Similkameen compte quelques?uns des écosystèmes les plus rares et les plus biologiquement diversifiés au Canada et assure la subsistance des communautés Syilx/Okanagan depuis des milliers d'années.

Aujourd'hui marque le lancement d'une consultation publique sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen. L'annonce a été faite par Mme Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, M. George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique de la Colombie-Britannique, le chef Clarence Louie de la bande indienne Osoyoos et le chef Keith Crow de la bande indienne Lower Similkameen.

On invite les Canadiens à faire part de leur point de vue et de leurs idées sur les limites provisoires de la réserve de parc national et à donner leur opinion sur les aspects clés à considérer pour la gestion des terres. Les commentaires seront recueillis au moyen d'un site Web de consultation en ligne jusqu'au 28 février 2019.

Au printemps 2019, une fois la rétroaction recueillie et examinée, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera préparé, puis rendu public. Le rapport comportera un résumé et une analyse des résultats de la consultation, qui éclaireront les recommandations futures concernant le projet de réserve de parc national.

L'objectif est de parvenir à une entente sur les limites du projet de réserve de parc national et sur une approche de gestion des terres d'ici l'été 2019. Lorsque tous seront en accord, la création officielle de la réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen pourra commencer.

Pour participer à la consultation, veuillez visiter www.parlonsokanagansudsimilkameen.ca.

Pour des renseignements plus précis sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen, consultez la Foire aux questions sur le site Web de Parcs Canada.

Citations

« Nous nous sommes engagés à doubler la superficie de nature protégée au Canada. Établir une réserve de parc national dans une partie de la région du sud de l'Okanagan et de Similkameen permettra de protéger l'un des paysages naturels et culturels les plus précieux du Canada. En travaillant de concert avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, la bande indienne d'Osoyoos et la bande indienne de Lower Similikameen, nous avons l'occasion de protéger ce lieu incroyable pour tous les Canadiens et Canadiennes d'aujourd'hui et des générations à venir. J'encourage les résidents locaux, les Autochtones et les intervenants, ainsi que l'ensemble de la population canadienne, à participer à la consultation et à façonner la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La région du sud de l'Okanagan et de Similkameen est une région unique, qui a une énorme importance écologique pour nombre de personnes. Nous sommes résolus à travailler de concert avec le gouvernement fédéral et la Nation Syilx/Okanagan pour établir une nouvelle réserve de parc national qui contribue de façon positive aux économies locales et régionales. Cette relation renouvelée est une occasion précieuse de servir la réconciliation tout en protégeant des paysages naturels et culturels rares, des écosystèmes sensibles et des espèces en péril. »

George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie du changement climatique de la Colombie-Britannique

« Nous ne pouvons éviter le fait environnemental que cette région est de celles où les écosystèmes naturels du pays sont les plus en danger. Le système provincial actuel n'offre pas suffisamment de protection à cette région. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous nous associons comme partenaires avec la bande indienne de Lower Similkameen, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour faire progresser les travaux importants nécessaires pour protéger cette région en tant que projet de parc national pour les générations futures. »

Chef Clarence Louie

Bande indienne d'Osoyoos

« Les sm?lqmixw souscrivent aux principes de réconciliation avec la Colombie-Britannique et le Canada. Les discussions sur la réserve de parc sont une tribune qui aboutira à une plus grande protection de notre siw?k? (l'eau), du tmx?u'lax? (le territoire) et de la tmix? (toute vie sur nos terres traditionnelles) à l'intérieur de notre territoire non cédé. Nous créons des possibilités d'appuyer les agriculteurs sm?lqmixw, ainsi que nos relations culturelles avec la terre, qui comprennent la chasse, la cueillette, des rassemblements et de futures possibilités syilx. »

Chef Keith Crow

Bande indienne de Lower Similkameen

Les faits en bref

En octobre 2017, les gouvernements du Canada , de la Colombie-Britannique et de la Nation Syilx/Okanagan ont annoncé une relation renouvelée pour envisager l'établissement d'une nouvelle réserve de parc national dans la région du sud de l'Okanagan et de Similkameen. Ce projet de réserve de parc national enrichira le réseau d'aires protégées et de conservation tout en aidant à progresser vers la réconciliation avec les peuples autochtones.

, de la Colombie-Britannique et de la Nation Syilx/Okanagan ont annoncé une relation renouvelée pour envisager l'établissement d'une nouvelle réserve de parc national dans la région du sud de l'Okanagan et de Similkameen. Ce projet de réserve de parc national enrichira le réseau d'aires protégées et de conservation tout en aidant à progresser vers la réconciliation avec les peuples autochtones. La région du sud de l'Okanagan et de Similkameen est l'une des régions écologiques les plus diversifiées du Canada et protéger cette région permettra de favoriser le rétablissement de plus de 30 espèces en péril inscrites sur la liste fédérale et plus de 60 espèces inscrites sur la liste provinciale, y compris le blaireau d'Amérique, le petit-duc-nain, la paruline polyglotte, la couleuvre nocturne du désert et le crotale de l'Ouest.

et protéger cette région permettra de favoriser le rétablissement de plus de 30 espèces en péril inscrites sur la liste fédérale et plus de 60 espèces inscrites sur la liste provinciale, y compris le blaireau d'Amérique, le petit-duc-nain, la paruline polyglotte, la couleuvre nocturne du désert et le crotale de l'Ouest. La région du sud de l'Okanagan et de Similkameen est une aire d'une grande importance écologique, géographique et culturelle, recelant une vaste gamme de possibilités récréatives et touristiques, comme la randonnée, le camping, l'observation d'oiseaux et le vélo de montagne.

L'écosystème de steppe arbustive que l'on trouve à l'intérieur de la Colombie-Britannique, y compris dans la région du sud de l'Okanagan et Similkameen, est reconnu comme l'un des systèmes naturels du pays les plus menacés. Ces poches rares de désert semi-aride sont les seuls exemples de cet écosystème au Canada et forment la pointe nord du désert du Grand Bassin d'Amérique du Nord.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 17:47 et diffusé par :