Ressources Robex inc. : Résultats de forage confirmant et prolongeant la minéralisation aurifère à Nampala

QUÉBEC, 10 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est fière d'annoncer les premiers résultats de forage de sa campagne de définition et d'exploration actuellement en cours sur son projet Nampala, dont il est propriétaire à 100%, qui est situé dans la région administrative de Sikasso de la République du Mali. Le programme de forage de 20 000 mètres a débuté en Septembre 2018. Le programme est dédié à du forage de mise en valeur et d'exploration dans le secteur de la fosse actuelle et des ressources de Nampala ainsi qu'à de l'exploration sur le permis d'exploration adjacent de Mininko.



La Société annonce les résultats d'analyses de 57 forages (totalisant 5 392 mètres) : 13 forages au diamant (totalisant 1 272 mètres) et 44 trous à circulation renversée (RC) (totalisant 4 120 mètres). Le programme est toujours en cours et d'autres résultats seront annoncés une fois les valeurs reçues, validées et compilées.

Dans ce communiqué, les résultats significatifs de 43 intervalles provenant de 23 forages différents sont rapportés et présentés dans la Tableau 1 ci-dessous et comprennent les faits saillants suivants :

(Une carte illustrant en vue de plan l'ensemble des nouveaux forages est jointe à ce communiqué)

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DE FORAGE DE NAMPALA

Zone Est :

Des résultats significatifs ont été obtenus dans la Zone Est, ceux-ci viennent confirmer le potentiel de ce secteur qui est situé à environ 250m à l'est de l'opération minière actuelle.

? "Forage RC NAM2018RC-103 : 40,0 mètres titrant 1,83 g/t Au, incluant : 10,0 mètres titrant 4,28 g/t Au"

? "Forage RC NAM2018RC-112 : 75,0 mètres titrant 0,66 g/t Au"

? "Forage RC NAM2018RC-110 : 30,0 mètres titrant 1,17 g/t Au, incluant : 4,0 mètres titrant 5,27 g/t Au"

? "Forage RC NAM2018RC-101 : 32,0 mètres titrant 0,97 g/t Au, incluant : 10,0 mètres titrant 1,77 g/t Au"

Zone Sud :

Confirmation de minéralisation aurifère située de 500m à 1 000m au sud de l'opération minière actuelle dans la Zone Sud

? "Forage RC NAM2018RC-115 : 69,0 mètres titrant 0,34 g/t Au"

Zone Ouest :

Confirmation de minéralisation aurifère située de 100m à 250m à l'ouest de l'opération minière actuelle dans la Zone Ouest.

? "Forage RC NAM2018RC-087 : 46,0 mètres titrant 0,40 g/t Au"

Les nouveaux résultats de forage viennent soit confirmer ou prolonger la minéralisation aurifère et ce dans toutes les zones minéralisées de Nampala. Tous les intervalles significatifs présentés sont localisés dans la zone de saprolite (oxydée) ou dans une zone de transition avec la roche saine (sap-rock), à l'exception d'un seul intervalle (NAM2018RC-085-DD) qui est contenu dans de la roche saine.

M. Augustin Rousselet, COO de Robex, déclare: "Ces premiers forages démontrent le potentiel significatif de la zone Est qui suit parallèlement le dépôt de Nampala avec de très bonnes teneurs. L'extension Sud et en particulier la Zone Ouest nous confirment également le potentiel d'ajouts à nos ressources actuelles lorsque la campagne sera terminée. Notre objectif est d'accroitre suffisamment notre ressource dans l'espoir de réaliser une expansion future de nos opérations."

Tableau 1: Résultats significatifs Nampala - Programme de forage 2018-2019



Nom de Forage Type de forage De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t)

non coupé Zone Ouest NAM2018DD-017 DD 53,2 68,4 15,2 0,72 incluant 53,2 56,0 2,8 2,54 75,5 91,5 16,0 0,62 NAM2018RC-085 RC 43,0 68,0 25,0 0,59 58,0 62,0 4,0 1,65 83,0 91,0 8,0 1,43 96,0 114,0 18,0 0,31 NAM2018RC-085-DD DD 123,6 140,6 17,0 0,46 NAM2018RC-087 RC 0 46,0 46,0 0,40 71,0 80,0 9,0 0,67 NAM2018RC-088 RC 4,0 46,0 42,0 0,29 65,0 82,0 17,0 0,42 NAM2018RC-089 RC 12,0 17,0 5,0 0,47 31,0 36,0 5,0 0,51 49,0 55,0 6,0 0,50 61,0 88,0 27,0 0,56 91,0 108,0 17,0 0,46 114,0 120,0 6,0 0,43 NAM2018RC-092 RC 0 25,0 25,0 0,33 Zone Est NAM2018RC-101 RC 53,0 85,0 32,0 0,97 incluant 56,0 66,0 10,0 1,77 NAM2018RC-103 RC 11,0 28,0 17,0 0,39 44,0 84,0 40,0 1,83 incluant 74,0 84,0 10,0 4,28 NAM2018RC-104 RC 25,0 44,0 19,0 0,56 incluant 30,0 38,0 8,0 1,03 NAM2018RC-106 RC 27,0 56,0 29,0 0,35 NAM2018RC-107 RC 42,0 80,0 38,0 0,25 NAM2018RC-109 RC 50,0 68,0 18,0 0,40 NAM2018RC-110 RC 0 23,0 23,0 0,60 48,0 78,0 30,0 1,17 incluant 61,0 65,0 4,0 5,27 NAM2018RC-112 RC 4,0 79,0 75,0 0,66 Zone Intrusion NAM2018RC-083 RC 0 50,0 50,0 0,24 NAM2018RC-084 RC 4,0 51,0 47,0 0,34 62,0 81,0 19,0 0,19 85,0 95,0 10,0 0,37 Zone Principale NAM2018DD-024 DD 4,5 19,0 14,5 0,30 37,5 50,0 12,5 0,48 57,0 70,5 13,5 0,40 NAM2018DD-025 DD 0 31,5 31,5 0,40 NAM2018RC-095 RC 0 54,0 54,0 0,26 Zone Sud NAM2018DD-027 DD 8,9 25,5 16,6 0,17 32,7 38,4 5,7 0,60 45,4 51,2 5,8 0,30 76,3 81,3 5,0 0,40 NAM2018RC-115 RC 11,0 80,0 69,0 0,34 NAM2018RC-119 RC 4,0 31,0 27,0 0,57 43,0 47,0 4,0 0,82

NOTE : Les teneurs en or (g/t Au) sont présentées non-coupées et sur des longueurs forées. Dans une majorité de cas, les longueurs forées reflètent ici l'étendue verticale de la minéralisation et non pas l'épaisseur vraie des zones minéralisées. Les valeurs ont été arrondies à 1 décimale pour les longueurs et à 2 décimales pour les résultats d'analyses.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0edeb24-5f09-4b32-875f-668d99dfdc68

NOTES SUR LE CONTENU TECHNIQUE ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

Les résultats de forage présentés dans ce communiqué ont été préparés en respectant la Norme Canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

La "Personne Qualifiée" responsable de superviser la préparation et de la révision de l'information est Alain Carrier, M.Sc., géo., de InnovExplo. M. Carrier est considéré comme une "Personne Qualifiée et Indépendante" selon les exigences de la Norme Canadienne 43-101 en regard à l'information technique qui est présentée. L'information technique de ce communiqué a été inclue avec le consentement et la révision préalable de la "Personne Qualifiée" citée précédemment. La "Personne Qualifiée" a vérifié les résultats publiés ainsi que l'information de base sous-jacente ou les opinions exprimées.

Les programmes d'exploration et de forage de Robex sont complétés sous la supervision des "Personnes Qualifiées" d'InnovExplo avec une présence et implication directe sur le site d'Eric Kinnan, géo. et Sylvain Lapointe, M.Sc., géo.. Les travaux sont effectués suivant un protocole strict de contrôle et assurance de qualité (AQ-CQ) qui inclue l'insertion de standards de matériel minéralisé, de blancs et de doublons. La moitié de la carotte échantillonnée (DDH) et des échantillons témoins (RC) sont conservés pour des besoins de référence future, et l'analyse en laboratoire est effectuée par les laboratoires de SGS Minerals.

