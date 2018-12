Hausse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en novembre







OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 210 038 en novembre 2018, comparativement à 206 460 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« Après quatre mois consécutifs de baisse, la tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en novembre, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La tendance est demeurée à la baisse du côté des maisons individuelles, mais elle a été plus que compensée par l'augmentation de la tendance des mises en chantier de logements collectifs, qui avait été faible durant plusieurs mois de suite. »

Faits saillants du mois de novembre

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, la tendance des mises en chantier d'habitations a continué de diminuer en novembre 2018. La majorité des logements dont les fondations ont été coulées en novembre sont concentrés dans les villes de Vancouver et de Surrey, qui ensemble ont récolté le tiers des mises en chantier d'habitations de la RMR. Quant au cumul annuel des logements commencés dans la RMR de Vancouver, il accuse une baisse de 9 % par rapport à celui de la fin novembre 2017.

Kelowna

Dans la RMR de Kelowna, la tendance des mises en chantier d'habitations s'est accrue en novembre, en grande partie en raison de la forte hausse de la construction de logements collectifs. Plus particulièrement, les ensembles d'appartements en copropriété et de logements locatifs ayant été commencés ont fait grimper les mises en chantier d'habitations en novembre.

Calgary

Le rythme des mises en chantier d'habitations, c'est-à-dire leur nombre désaisonnalisé et annualisé, s'est redressé à Calgary d'octobre à novembre, surtout grâce aux maisons en rangée et aux appartements. Par contre, la tendance sous-jacente est à la baisse depuis trois mois, en partie en raison du ralentissement de la croissance de l'emploi et du niveau élevé des stocks.

Winnipeg

Dans la RMR de Winnipeg, la tendance des mises en chantier d'habitations a augmenté en novembre par rapport à octobre. Elle était à la hausse du côté des logements collectifs, surtout grâce à la production accrue d'appartements qui a compensé la baisse des mises en chantier de maisons en rangée.

Toronto

En novembre, la tendance des mises en chantier d'habitations a touché son plus haut niveau de l'année, surtout en raison du bond des mises en chantier d'appartements en copropriété. La tendance est demeurée à la baisse du côté des maisons individuelles, car un moins grand nombre d'unités neuves ont été vendues l'an dernier. Le nombre réduit de terrains disponibles et les prix élevés ont pesé sur les ventes de maisons individuelles ces dernières années.

Oshawa

La tendance des mises en chantier d'habitations a augmenté le mois dernier dans la RMR d'Oshawa, car les constructeurs y ont commencé le plus grand nombre de logements en près de 30 ans pour un mois de novembre. Le nombre élevé de mises en chantier de logements collectifs, surtout dans la ville d'Oshawa, a compensé la tendance à la baisse des mises en chantier de maisons individuelles. La hausse des prix des habitations continue de faire croître la popularité des logements de forte densité, relativement abordables.

Hamilton

Les mises en chantier d'habitations ont accusé une tendance à la baisse à Hamilton pour un deuxième mois de suite en novembre. En revanche, leur niveau est demeuré élevé, l'activité ayant été vigoureuse dans les segments des maisons en rangée et des appartements. Les mises en chantier de maisons en rangée sont les plus nombreuses à Hamilton, car ce type de logement attire les acheteurs d'habitations de prix moyen. Plusieurs de ces acheteurs optent pour une maison en rangée neuve plutôt que pour une maison individuelle existante de prix comparable, dont la plupart nécessitent d'importants travaux de rénovation.

Windsor

À Windsor, la tendance des mises en chantier d'habitations a continué d'évoluer à la hausse en novembre et a atteint son niveau le plus élevé en 2018. Ce résultat tient au bond observé dans la catégorie des appartements et à la stabilité de l'activité du côté des maisons individuelles. Le raffermissement de la construction résidentielle en 2018 a coïncidé avec le faible niveau de l'offre sur le marché de la revente, qui explique la demande accrue de logements neufs.

RMR de Québec

De janvier à novembre 2018, les mises en chantier d'habitations dans la grande région de Québec ont diminué de 25 % par rapport à la même période en 2017. La construction résidentielle est plus modérée cette année, principalement en raison d'un ralentissement du côté de la copropriété. L'année devrait se terminer avec un nombre un peu moins élevé de nouveaux logements locatifs, bien que l'activité demeure relativement importante. L'offre est stimulée par certains facteurs favorables à la demande d'appartements, dont la migration et le vieillissement de la population.

Sherbrooke

De janvier à novembre 2018, les mises en chantier d'habitations dans la RMR de Sherbrooke ont connu une hausse de 15 % par rapport à la même période en 2017. Le dynamisme de la construction résidentielle est principalement soutenu par la forte croissance de l'activité dans le segment des logements locatifs traditionnels, stimulée par la baisse du taux d'inoccupation en 2017 et 2018. Dans l'ensemble, la hausse de l'emploi à temps plein et la migration devraient continuer de soutenir la demande d'habitations dans les prochains mois.

Nouveau-Brunswick

En novembre, le nombre total d'habitations mises en chantier au Nouveau-Brunswick était supérieur de 14 % à celui enregistré à pareil mois en 2017. Sa hausse tient au segment des logements collectifs, où l'activité a augmenté de 31 % en glissement annuel et a donc compensé la baisse de 9 % accusée du côté des maisons individuelles. La construction de logements collectifs a été stimulée par la demande accrue qui est attribuable aux récents niveaux record d'immigration et à la migration intraprovinciale vers les grands centres de la province. La vitalité relative du marché de la revente permet également aux personnes âgées de vendre leur propriété pour devenir locataires.

Île-du-Prince-Édouard

En novembre, le nombre d'habitations mises en chantier à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 93 % par rapport à la même période en 2017. Ce bond de l'activité découle directement de la hausse de la construction de maisons individuelles (+17 %) et de logements collectifs (+133 %). Dans ce segment, de nouveaux immeubles d'appartements ont été commencés. Le cumul annuel des mises en chantier d'habitations dépasse de 14 % celui des onze premiers mois de 2017. Sa hausse tient surtout à la solide croissance de l'emploi.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada, toutes régions confondues, se situait à 215 941 en novembre, en hausse par rapport à celui de 206 753 enregistré en octobre. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 2,2 %, pour s'établir à 202 054. Il s'est accru de 3,9 % dans la catégorie des logements collectifs mais a diminué de 2,3 % dans celles des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 151 596 et à 50 458.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 13 887.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







novembre

2017 novembre

2018 % novembre

2017 novembre

2018 % novembre

2017 novembre

2018 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

59 61 3 71 21 -70 130 82 -37 Î.-P.-É.

29 34 17 55 128 133 84 162 93 N.-É.

74 155 109 198 144 -27 272 299 10 N.-B.

82 75 -9 106 139 31 188 214 14 Atlantique

244 325 33 430 432 0 674 757 12 Qc

580 572 -1 3 484 3 518 1 4 064 4 090 1 Ont.

2 183 1 727 -21 6 170 5 307 -14 8 353 7 034 -16 Man.

209 215 3 324 455 40 533 670 26 Sask.

137 114 -17 172 80 -53 309 194 -37 Alb.

1 027 842 -18 1 775 1 316 -26 2 802 2 158 -23 Prairies

1 373 1 171 -15 2 271 1 851 -18 3 644 3 022 -17 C.-B.

1 021 818 -20 2 760 2 334 -15 3 781 3 152 -17 Canada(10 000+) 5 401 4 613 -15 15 115 13 442 -11 20 516 18 055 -12 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 57 26 -54 112 27 -76 169 53 -69 Barrie

83 17 -80 73 2 -97 156 19 -88 Belleville

34 35 3 18 20 11 52 55 6 Brantford

8 23 188 2 109 ## 10 132 ## Calgary

390 299 -23 1 114 537 -52 1 504 836 -44 Edmonton

400 376 -6 526 624 19 926 1 000 8 Grand Sudbury 18 11 -39 6 2 -67 24 13 -46 Guelph

19 19 - 250 76 -70 269 95 -65 Halifax

51 75 47 171 95 -44 222 170 -23 Hamilton

59 38 -36 366 152 -58 425 190 -55 Kelowna

88 66 -25 145 305 110 233 371 59 Kingston

11 40 264 11 28 155 22 68 209 Kitchener-Cambridge-Waterloo 88 68 -23 570 228 -60 658 296 -55 Lethbridge

34 19 -44 6 9 50 40 28 -30 London

163 123 -25 478 114 -76 641 237 -63 Moncton

23 25 9 91 110 21 114 135 18 Montréal

238 247 4 1 921 2 199 14 2 159 2 446 13 Oshawa

111 85 -23 188 280 49 299 365 22 Ottawa-Gatineau 242 262 8 787 584 -26 1 029 846 -18 Gatineau

48 36 -25 33 231 ## 81 267 230 Ottawa

194 226 16 754 353 -53 948 579 -39 Peterborough

16 25 56 0 0 - 16 25 56 Québec

66 94 42 975 476 -51 1 041 570 -45 Regina

36 16 -56 102 26 -75 138 42 -70 Saguenay

19 16 -16 41 14 -66 60 30 -50 St. Catharines-Niagara 110 49 -55 132 66 -50 242 115 -52 Saint John

25 24 -4 2 6 200 27 30 11 St. John's

42 46 10 52 15 -71 94 61 -35 Saskatoon

79 81 3 60 32 -47 139 113 -19 Sherbrooke

22 19 -14 130 138 6 152 157 3 Thunder Bay

16 9 -44 12 15 25 28 24 -14 Toronto

886 548 -38 3 014 3 568 18 3 900 4 116 6 Trois-Rivières 13 16 23 35 50 43 48 66 38 Vancouver

497 418 -16 2 072 1 434 -31 2 569 1 852 -28 Victoria

69 55 -20 112 187 67 181 242 34 Windsor

45 51 13 96 82 -15 141 133 -6 Winnipeg

153 179 17 291 426 46 444 605 36 Toutes les régions 4 211 3 500 -17 13 961 12 036 -14 18 172 15 536 -15 Données de 2017 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Données de 2018 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

















Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







octobre

2018 novembre

2018 % octobre

2018 novembre

2018 % octobre

2018 novembre

2018 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

513 576 12 228 207 -9 741 783 6 Î.-P.-É.

291 300 3 180 1 536 ## 471 1 836 290 N.-É.

1 210 1 352 12 936 1 636 75 2 146 2 988 39 N.-B.

548 664 21 1 478 1 632 10 2 026 2 296 13 Qc

5 898 6 402 9 37 531 36 882 -2 43 429 43 284 0 Ont.

18 373 18 931 3 67 407 59 893 -11 85 780 78 824 -8 Man.

1 977 2 524 28 3 096 5 460 76 5 073 7 984 57 Sask.

1 153 1 267 10 4 980 960 -81 6 133 2 227 -64 Alb.

8 900 9 375 5 7 932 15 681 98 16 832 25 056 49 C.-B.

7 948 9 067 14 22 128 27 709 25 30 076 36 776 22 Canada (10 000+) 46 811 50 458 8 145 896 151 596 4 192 707 202 054 5 Canada (toutes les régions) 57 093 60 858 7 149 659 155 081 4 206 753 215 941 4 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 259 258 0 156 1 476 ## 415 1 734 318 Barrie

567 103 -82 204 108 -47 771 211 -73 Belleville

394 568 44 84 636 ## 478 1 204 152 Brantford

134 228 70 0 888 ## 134 1 116 ## Calgary

2 799 3 098 11 6 648 4 956 -25 9 447 8 054 -15 Edmonton

4 128 3 625 -12 2 724 2 184 -20 6 852 5 809 -15 Grand Sudbury 166 186 12 144 0 -100 310 186 -40 Guelph

124 117 -6 228 1 260 453 352 1 377 291 Halifax

719 499 -31 4 056 612 -85 4 775 1 111 -77 Hamilton

1 411 521 -63 3 552 3 516 -1 4 963 4 037 -19 Kelowna

375 344 -8 372 348 -6 747 692 -7 Kingston

408 306 -25 252 300 19 660 606 -8 Kitchener-Cambridge-Waterloo 714 1 038 45 3 312 240 -93 4 026 1 278 -68 Lethbridge

506 296 -42 156 144 -8 662 440 -34 London

1 887 1 072 -43 876 1 512 73 2 763 2 584 -6 Moncton

166 188 13 576 1 104 92 742 1 292 74 Montréal

2 586 2 439 -6 24 561 30 968 26 27 147 33 407 23 Oshawa

1 716 1 224 -29 396 3 480 ## 2 112 4 704 123 Ottawa-Gatineau 3 080 3 057 -1 5 568 14 244 156 8 648 17 301 100 Gatineau

391 241 -38 1 536 684 -55 1 927 925 -52 Ottawa

2 689 2 816 5 4 032 13 560 236 6 721 16 376 144 Peterborough 192 88 -54 276 324 17 468 412 -12 Québec

668 933 40 6 240 3 636 -42 6 908 4 569 -34 Regina

348 290 -17 432 1 308 203 780 1 598 105 Saguenay

141 176 25 384 456 19 525 632 20 St. Catharines-Niagara 410 1 067 160 2 448 1 200 -51 2 858 2 267 -21 Saint John

140 90 -36 480 0 -100 620 90 -85 St. John's

422 362 -14 204 228 12 626 590 -6 Saskatoon

806 736 -9 876 3 432 292 1 682 4 168 148 Sherbrooke 492 314 -36 1 728 240 -86 2 220 554 -75 Thunder Bay 138 119 -14 0 0 - 138 119 -14 Toronto

5 418 4 672 -14 36 732 39 792 8 42 150 44 464 5 Trois-Rivières 248 142 -43 360 2 088 480 608 2 230 267 Vancouver

4 170 3 692 -11 10 068 14 232 41 14 238 17 924 26 Victoria

817 712 -13 2 280 2 016 -12 3 097 2 728 -12 Windsor

672 579 -14 372 336 -10 1 044 915 -12 Winnipeg

1 787 1 501 -16 6 228 2 124 -66 8 015 3 625 -55 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes















