Le Canada continue de jouer son rôle de chef de file dans les négociations entourant l'Accord de Paris à la COP24







KATOWICE, POLOGNE, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui était la première journée de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, à la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice, en Pologne.

Le Canada a joué un rôle déterminant lors de la négociation de l'Accord de Paris en 2015 et continue de promouvoir la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale lors de la COP24.

La COP24 fait suite à trois années de travail en vue de finaliser le plus important accord sur le climat jamais conclu par la communauté internationale - l'Accord de Paris. Le Canada travaille avec diligence à la table de négociation afin de parachever l'ensemble des règles qui permettront de mettre en oeuvre l'Accord de Paris.

Les règles de l'Accord de Paris décriront comment les pays s'engageront à lutter contre les changements climatiques et comment chaque pays rendra compte de ses progrès. Ces règles permettront aux pays de constater les progrès réalisés dans la lutte contre les changements climatiques et de cerner les domaines qui nécessitent une intensification des ambitions.

Un rapport récent de l'Organisation de coopération et de développement économiques a révélé que les pays développés - notamment le Canada - sont en voie de respecter leurs engagements par rapport au financement de la lutte contre les changements climatiques et que ce financement continue d'augmenter. Le Canada est fier de consacrer 2,65 milliards de dollars sur cinq ans à la réalisation des objectifs internationaux de lutte contre les changements climatiques.

Au cours de la première semaine de la COP24, l'équipe de négociation du Canada a joué un rôle de premier plan en vue de trouver des solutions et d'éliminer les obstacles dans le cadre de la dernière étape vers un consensus sur les règles de mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Citations

« Au cours de la semaine qui vient, le Canada continuera de jouer un rôle de premier plan dans ces négociations cruciales. Nous devons tous contribuer à trouver des solutions afin de lutter contre les changements climatiques au pays et à l'étranger. En travaillant ensemble, nous pouvons faire ce qu'il faut pour notre planète, libérer l'énorme potentiel économique d'une croissance propre et assurer un avenir sain et prospère à nos enfants et petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 05:02 et diffusé par :