Supply Insight et Brady : un nouveau partenariat porteur du premier système RFID de suivi d'articles clé en main

NEW HAVEN, Connecticut, 7 décembre 2018 /CNW/ - Les entreprises qui peinent jusqu'ici à voir un rendement du capital investi (RCI) dans le suivi RFID des actifs et des stocks peuvent maintenant se doter d'une alternative qui fait tomber les entraves actuelles. Fruit d'un partenariat entre Brady Worldwide et Supply Insight Inc., cette solution a vu intégrer le lecteur novatrice CenSys IoT de Brady dans la solution RTLS Turnkey Total Tracking (TTT) (suivi total clé en main) de Supply Insight, par messagerie instantanée IdO. Cette offre intégrée, actuellement la solution RTLS la plus complète et la plus rentable sur le marché pour appareils mobiles, réduit considérablement les coûts et permet aux employés et à la direction de se consacrer à des tâches productives.

Brock Hotaling, chef de la direction de Supply Insight, l'explique : « En tant que pionnier des plateformes RFID depuis 2004, nous avons trouvé que, malgré les énormes avantages opérationnels que procure la RFID, de nombreuses entreprises étaient écartées des plateformes RFID RTLS pour raisons de budget ou de complexité. La solution TTT, grâce à sa simplicité et à son prix hors pair, a éliminé ces obstacles en combinant aussi le lecteur CenSys de Brady et les lecteurs mobiles PAP (BYOD), ainsi qu'une application, un appareil mobile, des étiquettes, un portail sécurisé AWS et un tableau de bord intelligent, un véritable ensemble clé en main, le tout pour un prix inférieur à 5 000 $. »

Le CenSys de Brady intégré aux lecteurs PAP de pointe (TSL-1128 et CS108 de CSL) complète le puzzle : un système d'entreprise prêt à l'emploi, entièrement opérationnel en un jour, et un RCI inouï, comme le souligne Wesley Columbia, directeur de la stratégie et du marketing chez Brady.

« Les lecteurs RFID fixes classiques, dit-il, peuvent coûter, chacun, plusieurs milliers de dollars. Si vous y ajoutez l'infrastructure et les logiciels, le coût en termes d'investissement devient trop lourd pour la plupart des petites et moyennes entreprises. En revanche, comme il ne nécessite que du courant et une connexion Wi-Fi, le lecteur CenSys offre à la fois des performances et un rapport qualité-prix exceptionnels, son prix étant inférieur à 1 000 dollars, sans parler du fait qu'il est particulièrement simple à installer et à configurer. »

Le CenSys enregistre les étiquettes RFID UHF et met immédiatement à jour les services IdO en nuage de Supply Insight. Là, les remontées du comptage des cycles TSL-1128 ou CS108 et les localisateurs d'articles « compteur Geiger » affichent 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, l'historique d'emplacement des biens et des stocks, en intégrant les zones « actives » du lecteur CenSys et les zones code barres/RFID à lecture manuelle.

À la différence des concurrents, le mot « Total » dans le sigle TTT signifie justement cela : actifs, inventaire, mise en service d'étiquettes par lot, entrées/sorties, transferts de masse, viseur du compteur Geiger, synchronisation des images, suivi du cheminement d'emplacement, comptage instantané des cycles, appariement « objets trouvés » entre installations, suivi des lots, synchronisation différée des sites distants, balayage des conteneurs scellés d'articles internes en série, recherches (requêtes) performantes, importation/exportation de données et alertes intelligentes (facultatives) sur les points de réapprovisionnement ou les dates d'expiration. En clair, tout est compris.

Reprenant son propos, Columbia précise : « Déjà, le lecteur Censys fournit les données d'emplacement pertinentes, de quoi tenir les clients à jour ou les aider à gérer des articles de grande valeur. Intégrant l'historique d'emplacement de Supply Insight, il devient inestimable dans le contexte des scénarios d'exécution commerciale critiques. » Placé à chaque point d'étranglement, un Censys peut éliminer les temps d'arrêt, les objets volés et les opérations bâclées, qui se produisent typiquement dans le contexte de travaux en cours ou du suivi des échantillons. Le Censys peut être placé dans un magasin à outils ou un poste de travail pour assurer la disponibilité des articles JAT, puis combiné avec le viseur d'outils portable de 1 à 15 mètres de rayon et le comptage rapides des cycles.

Linda Thomas, propriétaire et cofondatrice de Supply Insight, a commenté : « Un RCI rapide et démontrable à l'endroit des entreprises de toutes tailles a finalement été obtenu pour un système RTLS de suivi RFID. En intégrant le comptage des cycles des lecteurs PAP aux données instantanées du lecteur fixe IdO leader au monde, la solution TTT (Turnkey Total Tracking) apporte au suivi RFID la simplicité d'un boîtier de connexion de câble et le prix abordable du code barres. »

À propos de Supply Insight, Inc.

Depuis 2005, Supply Insight Inc. est le pionnier des applications de gestion pratiques pour la RFID UHF de deuxième génération dans les secteurs de la santé, de la fabrication, de la location, de l'éducation, des administrations publiques, du commerce au détail et des équipements militaires. SI, dont le siège se trouve à New Haven, dans le Connecticut, s'attache à rendre la RFID abordable, simple et accessible. La solution TTT est la première solution prête-à-monter au monde pour le suivi RFID/code barre. Le service client sur mesure est le fruit de partenariats sélectifs avec les principaux fournisseurs de matériel et d'étiquettes qui partagent les mêmes objectifs de facilité d'utilisation, d'abordabilité et de service à la clientèle. Pour en savoir plus, appelez le 844-548-5824 ou le 475-655-3068, ou consultez notre site Web à l'adresse http://supplyinsight.com..

À propos de Brady Corporation

Brady Corporation est un fabricant et distributeur international de solutions complètes destinées à l'identification et à la protection du personnel, des produits et des lieux, notamment des étiquettes, des enseignes, des dispositifs de sécurité, des systèmes d'impression et des logiciels hautes performances. Fondée en 1914, établie à Milwaukee, au Wisconsin, la société s'est constituée une clientèle dans les secteurs de l'électronique, des télécommunications, de la fabrication, de l'électricité, de la construction, de la médecine, de l'aérospatiale et d'autres branches.

Au 31 juillet 2018, Brady Corporation comptait environ 6 200 employés et, pour 2018, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,17 milliard de dollars. Brady Corporation est cotée à la Bourse de New York sous le symbole BRC. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.bradycorp.com.

