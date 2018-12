Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ accueille onze nouveaux membres







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et sa Fondation sont heureux et fiers d'intégrer onze nouveaux membres au Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ. Ce regroupement prestigieux est composé de personnalités québécoises ou de la scène internationale qui contribuent de façon importante à l'essor de l'institution et de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Les onze nouveaux ambassadeurs :

Jean Bédard

Président et chef de la direction, Groupe Sportscene inc.

Quique Dacosta

Chef propriétaire, Quique Dacosta Restaurante

Catherine Dagenais

Présidente et chef de la direction, Société des alcools du Québec

Pierre et Patricia Lévêque

Propriétaires, Chez Lévêque

Gabriel Loubier

Ministre fondateur de l'ITHQ

Luc Maurice

Président, Le Groupe Maurice

Hubert Sacy

Directeur général, Educ'alcool

Richard Scofield

Président, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

Robert Trudeau

Premier directeur - ventes aux entreprises - réseau mondial et Québec, Air Canada

Jean-Luc Valleix

Président, Nespresso Canada

Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ a accueilli officiellement ses onze nouveaux ambassadeurs hier, lors de son dîner gastronomique annuel, qui a été préparé par des professeurs et étudiants de l'ITHQ. Ces personnes se joignent aux 88 membres actuels de ce Cercle, créé en 2013 pour marquer le 45e anniversaire de l'ITHQ et les 10 ans de sa Fondation. Tous les membres du Cercle des ambassadeurs partagent un profond engagement envers l'ITHQ. Ils s'impliquent dans ses activités ou celles de sa Fondation, accueillent des stagiaires dans leur entreprise, concluent des partenariats au profit des étudiants ou de la recherche, ou encore favorisent son rayonnement international.

Alors que l'ITHQ célèbre, en 2018, son 50e anniversaire, cette soirée fut également l'occasion de souligner l'apport exceptionnel de M. Gabriel Loubier, le ministre fondateur de l'ITHQ. En plus d'être nommé membre du Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ, M. Loubier a reçu hier un diplôme honoris causa. Ce diplôme permet de mettre en lumière le travail, la vision et la détermination de

M. Loubier pour mettre sur pied une institution qui allait faire sa marque dans le domaine du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Cet honneur s'ajoute à celui accepté en 2013 lors de l'inauguration de la salle Gabriel-Loubier située au 2e étage de l'ITHQ.

Pour connaître la liste des 99 membres du Cercle des ambassadeurs, rendez-vous à www.ithq.qc.ca/institut/cercle-des-ambassadeurs/.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 1,7 million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

