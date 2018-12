Le gouvernement du Canada annonce un financement pour aider les apprentis de la Colombie-Britannique à terminer leur formation dans les métiers spécialisés







DELTA, BC, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Pour donner à tous les Canadiens une chance réelle et juste de réussir, il faut leur permettre d'acquérir les compétences et de suivre la formation dont ils ont besoin pour réussir dans une économie en évolution. Les métiers spécialisés regorgent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Le gouvernement du Canada s'engage à aider des groupes clés, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, à travailler dans les métiers spécialisés, en finançant des projets dirigés par des syndicats et d'autres organismes.

C'est pourquoi la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, que le gouvernement du Canada verse plus de 762 000 $ au UA Piping Industry College of B.C. pour son projet Diversity in the Workplace - Trades Training leading to Apprenticeship. Financé dans le cadre du second volet du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, ce projet aidera environ 90 élèves du secondaire issus de groupes clés, afin de leur permettre de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés. Ces groupes comprennent les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants de plusieurs communautés de la Colombie?Britannique, dont Delta, Hazelton, Kitimat, Kitwanga, Stewart, Thornhill et la vallée du bas Fraser.

Les élèves assisteront d'abord à une séance de perfectionnement des compétences essentielles et acquerront une expérience pratique dans plusieurs métiers à forte demande, puis participeront à un programme exploratoire qui leur enseignera les rudiments de plusieurs métiers désignés Sceau rouge dans le secteur de la construction. Ils auront également l'occasion d'« essayer un métier » dans le cadre d'ateliers pratiques. Des cours de base en soudage, en tuyauterie ou en fabrication de produits métalliques aideront les participants à finir leur formation en plomberie, en montage de tuyaux de vapeur, en montage de gicleurs, en soudage et en fabrication de produits métalliques. En prenant connaissance des métiers qui répondent le mieux à leurs besoins, les participants pourront prendre des décisions éclairées quant à leur carrière, ce qui les incitera à terminer leur formation. De plus, dans le cadre de ce projet, on assumera les frais pour le déplacement du personnel enseignant et l'équipement de protection des participants.

Comme l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement est résolu à faire en sorte que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

Citations

« La réussite future du Canada dépend de l'implantation d'une économie aussi inclusive qu'innovante. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans ce projet, qui aidera les apprentis de plusieurs communautés de la Colombie?Britannique, surtout ceux qui sont font face à des obstacles supplémentaires, à suivre et à réussir une formation dans les métiers spécialisés, ainsi qu'à y entreprendre une carrière passionnante et bien rémunérée. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical aidera les nouvelles générations de travailleurs à bénéficier du mentorat et de la formation que les syndicats et d'autres organismes de formation peuvent si bien leur offrir. Grâce à ce projet, notre gouvernement bâtit des collectivités plus prospères et renforce la classe moyenne. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« La section locale 170 de l'UA et l'UA Piping Industry College of BC, avec l'appui financier du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, sont impatients de commencer à offrir une formation accessible aux personnes traditionnellement sous-représentées dans les métiers de la construction. Cela offrira des possibilités à des gens qui, autrement, ne seraient pas peut-être pas en mesure de devenir des gens de métiers spécialisés et de contribuer à notre main-d'oeuvre et à la croissance de notre économie. Cela nous permettra également de conserver des emplois locaux et de garder les membres de nos communautés à l'emploi. »

- Barry Donaldson, directeur général de l'apprentissage et de la formation, UA Piping Industry College of BC

Les faits en bref

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permet d'accorder un financement annuel de 25 millions de dollars en vue de renforcer la formation dans les métiers.

Le gouvernement du Canada offre aux apprentis diverses mesures de soutien pour qu'ils terminent leur formation et obtiennent leur certification (subventions, prêts, crédits d'impôt et prestations d'assurance-emploi pendant la formation technique).

offre aux apprentis diverses mesures de soutien pour qu'ils terminent leur formation et obtiennent leur certification (subventions, prêts, crédits d'impôt et prestations d'assurance-emploi pendant la formation technique). Plus de 62 000 prêts canadiens aux apprentis, totalisant plus de 240 millions de dollars, ont été accordés à des apprentis depuis la création du programme en janvier 2015.

Plus de 800 000 subventions ont été accordées aux apprentis, ce qui représente un financement de plus d'un milliard de dollars depuis la création du programme de subventions aux apprentis.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la mise en place de trois initiatives : le Programme de préparation à la formation d'apprenti, la Subvention incitative aux femmes apprenties et le Fonds pour les femmes en construction. Ces nouvelles initiatives aideront les groupes clés à réussir dans les métiers spécialisés.

Liens connexes

Document d'information

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Il vise à :

améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le programme à deux volets est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation technique d'apprentis reconnue par les provinces et les territoires et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation.

Le premier volet aide les syndicats à acheter de nouveaux équipements de formation modernes. L'évolution constante de la technologie exerce une pression sur les fournisseurs de formation, qui doivent s'assurer que les apprentis acquièrent les compétences requises en milieu de travail.

Le second volet soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'atteinte de résultats en matière d'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à un éventail d'intervenants et de partenaires, mais les syndicats doivent être impliqués à titre de responsables de projet ou de partenaires.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant subventions, prêts, crédits d'impôt et prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement collabore aussi avec les provinces et les territoires afin d'harmoniser les exigences de la formation d'apprentis dans certains métiers désignés Sceau rouge.

Pour mieux aider les groupes clés dans les métiers, le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget de 2018 des investissements dans trois nouvelles initiatives :

46 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018?2019, et 10 millions de dollars par année subséquente, pour le nouveau Programme de préparation à la formation d'apprenti visant à encourager les groupes qui font face à des obstacles à explorer les métiers, à acquérir une expérience de travail, à prendre des décisions éclairées en matière de choix de carrière et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour exercer un métier;

environ 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018?2019, pour la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, un projet pilote d'une durée de cinq ans, pendant lequel les femmes recevraient une nouvelle subvention de 3 000 $ pour chacune des deux premières années de leur formation dans des métiers à prédominance masculine. Ce financement et la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, qui s'élève à 2 000 $, permettront aux apprenties de recevoir de 8 000 $ en subvention au cours de leur formation;

10 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2018?2019, pour le nouveau Fonds pour les femmes en construction, qui soutient des projets s'appuyant sur des modèles existants et éprouvés pour attirer les femmes dans les métiers, comme le mentorat, l'encadrement professionnel et du soutien personnalisé.

