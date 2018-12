290 millions $ en soutien à SCALE AI, la supergrappe des chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La conclusion de l'accord de contribution d'un montant de 230 millions $ entre le Gouvernement du Canada et SCALE AI, la supergrappe des chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle (IA), a été annoncée lors de la réunion multipartite du G7 sur l'IA à Montréal.

Cette annonce du Gouvernement du Canada fait suite à la sélection de SCALE AI, en février dernier, dans le cadre de l'initiative fédérale des supergrappes d'innovation dotée d'un budget de 950 millions $ d'ici 2023 pour cinq supergrappes au pays.

Le montant annoncé permettra à SCALE AI de poursuivre ses opérations et de lancer des projets collaboratifs de transformation qui accéléreront le développement et l'intégration rapide dans l'industrie des chaînes d'approvisionnement propulsées par l'intelligence artificielle.

Le Gouvernement du Québec a également annoncé une aide financière totalisant 60 millions $ pour soutenir les activités de SCALE AI et de son laboratoire IVADO LABS, un organisme créé pour accompagner des entreprises engagées dans la réalisation de projets dans le cadre de la supergrappe.

«?Ce financement majeur permettra de mettre en place des projets qui allient l'apprentissage machine, la recherche opérationnelle et la science des données. Cela viendra confirmer le leadership canadien en matière d'applications industrielles de ces technologies de pointe?», affirme Hélène Desmarais, coprésidente du conseil de SCALE AI, présidente du conseil HEC Montréal et présidente du conseil du Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM).

«?SCALE AI permettra de lancer la numérisation des chaînes d'approvisionnement, qui est d'une importance cruciale pour la compétitivité des entreprises canadiennes. Nous pourrons concrètement faciliter le rayonnement de nos entreprises sur la scène internationale avec des solutions novatrices et durables?», ajoute Louis Roy, coprésident du conseil de SCALE AI et président d'OPTEL.

«?SCALE AI est un acteur essentiel pour le transfert des technologies d'IA depuis le laboratoire vers le terrain et renforce les compétences ainsi que la diversité de notre bassin de talents. Grâce aux investissements des gouvernements et des partenaires du secteur, nous allons former un important réseau de talents, solidifier les liens entre les universités et l'industrie ainsi que perfectionner les compétences de la main-d'oeuvre industrielle dans ces nouvelles technologies?», indique Pearl Sullivan, vice-présidente du conseil de SCALE AI et doyenne de la Faculté de génie de l'Université de Waterloo.

À propos de SCALE AI

SCALE AI (Supply Chain and Logistics Excellence AI) est un consortium dirigé par l'industrie dont le siège est situé à Montréal et l'activité concentrée au Québec et en Ontario. L'une des cinq supergrappes d'innovation canadiennes, elle a pour mission de développer la chaîne d'approvisionnement de prochaine génération et de promouvoir le leadership du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie. La chaîne d'approvisionnement canadienne représente aujourd'hui environ un million d'emplois et plus de 10 % du PIB.

Près de 120 partenaires industriels, établissements de recherche et autres joueurs de l'écosystème de calibre mondial ont uni leurs forces pour créer ce consortium d'innovation. Ensemble, ces partenaires se sont engagés à plus que doubler le financement du Gouvernement du Canada pour soutenir cette initiative sans précédent.

Pour plus d'information, consultez aisupplychain.ca

SOURCE Scale.ai

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 13:31 et diffusé par :