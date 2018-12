La Ville de Montréal a soutenu un nombre record d'événements sportifs en 2018







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif de la ville de Montréal, a annoncé le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains pour l'année 2019. L'élu a également procédé au dépôt du bilan 2012-2018 du programme.

« Nous sommes fiers de soutenir des événements sportifs à Montréal pour générer un maximum de retombées sportives, économiques et sociales, tout en valorisant la grande diversité des sports au sein de la métropole. Notre programme vient agir comme un levier pour soutenir les efforts des partenaires dans la réalisation d'événements à valeur ajoutée qui renforcent le développement de la pratique sportive sur l'île de Montréal! », a déclaré M. Parizeau.

Le PSÉS répond à des besoins maintes fois exprimés par les milieux sportifs. Il assure une équité dans le traitement des demandes et constitue un levier pour générer une diversité d'événements sportifs à l'image de Montréal. De plus en plus connu et reconnu par la communauté sportive montréalaise, il reviendra en 2019 pour soutenir la tenue d'événements sportifs grâce aux quatre volets du programme. Un budget de 450 000 $ est prévu pour le PSÉS au Service des grands parcs, du mont Royal et des sports.

L'administration municipale soumettra le dossier pour approbation aux instances décisionnelles de la Ville, soit à la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal et du conseil d'agglomération.

Bilan 2012-2018 du Programme

Le PSÉS, créé en 2012, comporte quatre volets : international, national, métropolitain, ainsi que, depuis 2017, candidature, lequel permet de supporter les démarches d'obtention d'événements.

Voici les faits saillants relativement au Bilan 2012-2018 du Programme :

le nombre d'événements soutenus annuellement est en constante croissance depuis 2012. En 2018, un nombre record d'événements ont été appuyés par le PSÉS;

depuis la création du PSÉS, 341 événements ont été soutenus;

en 2018, l'ensemble de l'enveloppe budgétaire de 450 000 $ a été octroyé à 58 événements, le plus grand nombre d'événements en une année depuis 2012;

le soutien financier octroyé a été un levier pour les budgets prévisionnels des événements totalisant près de 7,5 M$;

la proportion moyenne du soutien financier accordé dans le Programme par rapport au budget prévisionnel de chaque événement est de 3,87 % pour les événements d'envergure internationale, 9,23 % pour les événements d'envergure nationale et de 5,05 % pour ceux d'envergure métropolitaine;

depuis 2017, un quatrième volet a été ajouté pour le soutien aux « Candidatures aux événements sportifs ». En 2018, deux événements ont été soutenus dans le cadre de ce volet;

Le PSÉS en 2018 :

58 événements soutenus;

50 % sont des événements récurrents;

2 candidatures soutenues;

24 disciplines sportives représentées;

80 944 athlètes impliqués.

Au nombre de ses objectifs, le Programme soutient le développement sportif à travers des événements de petite et moyenne envergures. Le Programme vise également la solidification d'une notoriété qui permette l'attraction d'événements plus prestigieux. Suite au cycle des trois dépôts annuels, plusieurs données ont été colligées. Un sondage a également été transmis aux promoteurs. L'ensemble des informations dresse un portrait extrêmement positif de la santé du programme.

Sondage

Afin de connaître l'opinion des promoteurs à l'égard du PSÉS, un sondage leur a été partagé. Vingt-trois (23) promoteurs sur trente-sept (37) sollicités y ont répondu. Ils représentent dix-neuf (19) disciplines sportives. Les deux principales conclusions dressent un portrait positif de l'opinion des promoteurs à l'égard du programme. Ainsi :

91 % des répondants affirment avoir une opinion favorable élevée ou très élevée du Programme;

78 % affirment que le soutien est significatif ou très significatif pour la tenue de leur événement.

« L'accueil d'un grand nombre d'événements sportifs démontre la créativité, le dynamisme et le savoir-faire d'une société. Ils stimulent l'activité économique, favorisent l'essor de la pratique sportive chez les citoyens ainsi que le développement d'une élite sportive locale. Le PSÉS est un atout pour les partenaires sportifs, qui contribue à aligner les efforts de soutien financier entre le municipal, le provincial et le fédéral en faveur d'événements sportifs rassembleurs », a conclu Hadrien Parizeau.

