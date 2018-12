Unifor appuie l'adoption du programme CleanBC







VANCOUVER, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Unifor se réjouit de l'adoption du programme CleanBC et encourage la mise en place rapide de ses mesures ambitieuses.

« CleanBC est un programme mesurable conçu en collaboration avec les travailleuses et travailleurs, et permettra à la Colombie-Britannique de redevenir un leader en matière de climat, a déclaré Joie Warnock, directrice de la région de l'Ouest d'Unifor. Le programme promet de réduire la pollution par le carbone tout en veillant à ce que l'économie de la Colombie-Britannique continue de croître et de soutenir les travailleurs grâce à de bons emplois verts. »

Unifor appuie les aspects du plan qui punissent les pollueurs et offre un soutien à l'industrie dans sa conversion à des activités à faibles émissions, et applaudit la nouvelle collaboration avec les syndicats, les employeurs et les établissements postsecondaires pour offrir de la formation et des possibilités d'emploi aux nouveaux travailleurs et à ceux à mi-carrière de toutes origines.

CleanBC décrit notamment un plan crédible visant à atteindre 75 % des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la province en 2030, les 25 % restants devant être annoncés au cours des deux prochaines années. Le plan de la Colombie-Britannique est présenté à un moment où le gouvernement fédéral fait face à une opposition croissante à son prix sur la pollution provenant de plusieurs premiers ministres conservateurs.

« Le programme CleanBC donne certitude et confiance aux familles de travailleurs, sachant que le premier ministre Horgan a un véritable plan pour s'assurer que la Colombie-Britannique fait sa part pour réduire la pollution par le carbone et favoriser une transition équitable, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les premiers ministres conservateurs devraient prendre note de ceci : le moment est venu d'assumer un leadership, de ne pas ignorer la crise et de ne pas laisser les travailleurs encore plus à l'écart dans la transition vers une économie plus verte. »

Gavin McGarrigle, directeur local d'Unifor en Colombie-Britannique, représente le syndicat au Conseil consultatif sur les solutions climatiques et la croissance verte (Conseil consultatif sur le climat). Le Conseil fournit un examen indépendant, émet des recommandations et continuera de surveiller les progrès du gouvernement, y compris la mise en oeuvre d'un nouveau plan de préparation de la main-d'oeuvre de CleanBC pour aborder les possibilités de main-d'oeuvre et de milieux de travail qui pourraient découler de ce programme. Gavin McGarrigle était présent lors de l'annonce d'aujourd'hui, représentant 27 200 travailleuses et travailleurs de la province.

