Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les collectivités autochtones au moyen du Plan de protection des océans







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Depuis des générations, les collectivités autochtones vivant le long des côtes du Canada entretiennent des liens avec les océans. Ceux-ci assurent à la fois leur subsistance et leur sécurité alimentaire, tout en servant au transport. Le Plan de protection des océans donne aux peuples autochtones de nouvelles possibilités de protéger, de préserver et de restaurer les océans et les voies maritimes du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie la mobilisation des collectivités autochtones et des collectivités locales autour des activités exécutées dans le cadre du Plan de protection des océans.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé le nouveau Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales. Ce programme garantit une collaboration plus étroite entre le gouvernement du Canada et les collectivités autochtones en accordant du financement pour des activités de mobilisation et des discussions à long terme liées aux partenariats. Les demandeurs peuvent présenter leurs propositions pour faire en sorte d'être bien représentés lors de l'élaboration du Plan de protection des océans.

Lancé en novembre 2016 pour une durée de cinq ans, le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a investi dans des centaines de projets qui renforcent la sécurité maritime et protègent les milieux côtiers et les espèces marines comme jamais auparavant. Ces projets, qui font appel aux données scientifiques et à la technologie les plus récents, ainsi qu'aux partenariats et à la collaboration avec les peuples autochtones, nous rapprochent de notre but : jouir d'océans plus en santé, plus propres et plus sûrs.

« Notre gouvernement a pour objectif de s'assurer que les peuples autochtones et les collectivités locales soient bien représentés tout au long du processus de mobilisation du Plan de protection des océans. Des partenariats plus durables naîtront de leur participation, alors que nous conjuguons nos efforts pour protéger et restaurer les océans et les voies maritimes du Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

En septembre 2017, Transports Canada a lancé le Programme de financement de la participation communautaire. Ce programme aide des membres de peuples autochtones et de collectivités locales admissibles à participer à l'élaboration et à l'amélioration du réseau de transport maritime du Canada .

. Le Programme de financement de la participation communautaire offre du financement pour appuyer les activités de mobilisation à plus court terme. Le nouveau Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales offre du financement pour les activités à plus long terme.

