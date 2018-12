/C O R R E C T I O N de la source -- Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord canadien et du Commerce intérieur/







Dans le communiqué « Avis aux médias - Le Ministre LeBlanc prononcera le discours du déjeuner », diffusé le 05-Dec-2018 par le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord canadien et du Commerce intérieur sur le fil de presse CNW, le communiqué envoyé précédemment a été révisé et plusieurs changements ont été effectués. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le ministre LeBlanc prononcera une allocution lors d'un déjeuner-causerie à Montréal

OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à un déjeuner-causerie sur le commerce entre les provinces et les territoires à l'occasion d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, l'honorable Dominic LeBlanc, sera présent et prononcera une allocution sur le sujet.

Date : le 6 décembre 2018 Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



11 h 30 à 12 h : accueil des médias



12 h à 12 h 45 : repas



12 h 45 à 13 h 30 : allocution Location: Hôtel Le Westin Montréal

Salle Reporter, 3e étage

270, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Afin de réserver une place, les représentants des médias voulant assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Julie Serero en envoyant un courriel à jserero@ccmm.ca ou en téléphonant au 514 871-4000, poste 4042.

