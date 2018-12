Azimut et SOQUEM obtiennent de nouveaux résultats sur la Propriété Munischiwan (Au, Ag, Cu), région de la Baie James, Québec







LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer des résultats additionnels de prospection sur la Propriété Munischiwan, détenue conjointement avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM ») dans le cadre de l'Alliance Stratégique couvrant la région de la Baie James au Québec (voir Figure 1). Les meilleurs résultats incluent 100,5 g/t Au, 151,0 g/t Ag et 156,0 g/t Te obtenus sur le secteur InSight, auparavant appelé Maschakw (voir communiqué de presse du 25 octobre 2018). La prochaine étape sera la réalisation cet hiver d'un levé géophysique au sol (polarisation induite) pour couvrir la découverte de surface et définir des cibles de forages.

Les faits saillants sont:

Résultats significatifs sur 28 échantillons choisis prélevés sur l'indice InSight:

100,5 g/t Au, 151,0 g/t Ag, 156,0 g/t Te, 0,14% Cu

4,89 g/t Au, 196,0 g/t Ag, 0,30% Cu

2,28 g/t Au, 4,65 g/t Ag, 0,29% Cu

1,92 g/t Au, 38,4 g/t Ag, 14,3 g/t Te, 0,63% Cu

1,86 g/t Au, 5,48 g/t Ag, 2,99 g/t Te

1,64 g/t Au, 29,8 g/t Ag, 0,84% Cu

1,35 g/t Au, 3,46 g/t Ag, 0,28% Cu





La zone minéralisée, reconnue sur 600 m de long par 100 m à 150 m de large, a un pendage d'environ 30° vers l'est et reste ouverte dans toutes les directions (voir Figure 2 et Photos 1 à 3). Un autre indice aurifère (2,42 g/t Au), localisé 600 m au sud, pourrait constituer l'extension du secteur InSight, permettant d'envisager une longueur prospective minimale de 1 200 m .

La minéralisation, principalement constituée de chalcopyrite disséminée, ou dans des veines et veinules de quartz, est encaissée dans des métasédiments foliés avec une forte altération en biotite;

Aucun indice minéralisé n'était connu sur la Propriété avant les travaux réalisés par l'Alliance Stratégique.

La Propriété Munischiwan (167 claims, 87,5 km2) est localisée environ 85 km à l'est de la municipalité Cri de Eastmain dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et un aéroport. Le programme d'exploration est financé par SOQUEM. Azimut est le gérant des travaux. Tous les résultats ont maintenant été reçus sur les 355 échantillons de roches prélevés sur la Propriété en 2018, incluant les 28 échantillons additionnels provenant de InSight. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Les projets sélectionnés par SOQUEM selon les termes de l'Alliance Stratégique comprennent six propriétés totalisant 2 376 claims (1 223 km2): Munischiwan (167 claims), Pontois (399 claims), Pikwa (701 claims), Galinée (658 claims), Dalmas (88 claims) et Desceliers (363 claims). De plus, trois autres projets font l'objet de travaux de reconnaissance dans le cadre de l'Alliance : Corvet (80 claims), Synclinal Nord (46 claims) et Synclinal Sud (54 claims).

Ces six propriétés, parmi les autres projets, sont le résultat direct de la modélisation prédictive du potentiel minéral réalisée par Azimut en 2016 à l'échelle de la Baie James sur 176 300 km2. La méthodologie, basée sur l'analyse de mégadonnées (« Big Data analytics ») et sur le système expert exclusif AZtechMine, permet de définir et de hiérarchiser des cibles constituant moins de 1% de la région modélisée et conduire ainsi à une approche d'exploration très focalisée.

Le programme de terrain a été dirigé par François Bissonnette, Directeur des opérations pour Azimut, et par Martin Tuchscherer, Chef géologue pour Azimut. Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres substances minérales.

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont identifiées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 48,5 millions d'actions émises.

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus importants portefeuilles de propriétés à la Baie James (22 propriétés couvrant 4 767 claims ou 2 476 km2).

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

