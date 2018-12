/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains participera à la Conférence du G7 sur l'intelligence artificielle/

CGI est heureuse d'annoncer la nomination de Kathy Waller à titre de nouveau membre de son conseil d'administration. Mme Waller est vice-présidente exécutive, chef de la direction financière et présidente « Enabling Services » de la société...

Depuis le lancement de l'événement annuel en 2011, 867?449?649 interactions ont été enregistrées lors des journées Bell Cause pour la cause; la contribution totale de Bell à la cause de la santé mentale s'élève maintenant à 93?423?628,80 $ Une fois...