Plan d'immigration du Québec pour l'année 2019 : le CPQ regrette la révision des seuils à la baisse







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte du Plan d'immigration du Québec pour l'année 2019 déposé aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

« Même si l'immigration ne constitue qu'une partie des solutions pour combler les besoins en main-d'oeuvre très criants au Québec, environ 22% des besoins pour les 10 prochaines années, il s'agit d'un bassin de main-d'oeuvre essentiel pour la prospérité du Québec. En réduire le volume ne fait qu'empirer la situation », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Le CPQ est en accord avec le gouvernement du Québec quant à la nécessité de mieux favoriser l'intégration, voir la régionalisation, des nouveaux arrivants. C'est pourquoi nous appuyons l'actuel gouvernement dans son intention d'améliorer les processus permettant d'attirer, de sélectionner, d'intégrer, de retenir et d'accompagner les immigrants. Plusieurs initiatives ont été prises récemment à cet effet ; d'autres restent à venir et nous accueillons positivement les intentions du gouvernement à cet égard.

En contrepartie, le CPQ espère du moins que le gouvernement puisse accroitre de façon substantielle le nombre de travailleurs étrangers temporaires avec un processus plus rapide pour en favoriser la venue afin de répondre plus rapidement au marché du travail. Souhaitons également que des efforts significatifs soient entrepris auprès de ces derniers afin de favoriser subséquemment leur établissement à plus long terme comme résident permanent par la suite.

« Cependant, la situation actuelle évoluait déjà dans la bonne direction et les besoins sont tels qu'il aurait certainement eu moyen de maintenir les cibles actuelles et même de les augmenter », de conclure M. Dorval.

