Le gouvernement du Québec alloue 7 000 $ au Marché de Noël de la Jacques-Cartier







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec alloue une somme de 7 000 $ pour la tenue du Marché de Noël de La Jacques-Cartier. L'événement se déroule durant les deux premières fins de semaine de décembre à Stoneham-et-Tewkesbury.

Ce rendez-vous offre une programmation diversifiée qui saura plaire à tous : plus de 40 exposants, un site animé, de la musique et une zone familiale pour le bonheur des petits. Tout cela sur un site magnifique; tous les éléments sont donc rassemblés pour mettre le coeur à la fête.

Citations :

« Cette activité est non seulement une belle occasion de s'imprégner de l'ambiance chaleureuse si spéciale en cette période de réjouissances, mais elle met aussi en valeur les artistes et les artisans de chez nous. Je vous invite donc à y participer en grand nombre et à vous laisser envahir par la magie qui y règne. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec plaisir que je m'associe au Marché de Noël de La Jacques-Cartier. Cette fête, qui est maintenant une tradition puisqu'elle en est à sa neuvième édition, nous émerveille d'année en année avec ses lumières et ses activités pour tous. Les citoyennes et citoyens de Chauveau et de toute la région sont conviés à venir y vivre la joie de Noël, à découvrir les cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et le talent des gens d'ici. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

L'aide financière accordée provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Doté d'une enveloppe annuelle de plus de 5,8 M$, le FDERCN vise à soutenir la réalisation de projets ayant des répercussions sur le développement économique et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Lien connexe :

www.scn.gouv.qc.ca/

