Invitation aux médias - Justice pour les locataires : Le RCLALQ dévoile sa réforme de la Régie du logement







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dévoilera le 4 décembre sa propre réforme de la Régie du logement et pressera la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, à mettre rapidement en branle une réforme majeure du tribunal. Le RCLALQ organisera des actions dans 4 régions (Montréal, Québec, Rimouski et Joliette) pour que cesse les graves injustices envers les locataires (expulsions à la chaîne, freins à l'accès à la justice, longs délais d'attente, procédures complexes, etc.). Le RCLALQ dévoilera une série de revendications pour faire de la Régie du logement un tribunal juste et accessible pour l'ensemble des locataires du Québec.

Des locataires seront sur place pour témoigner de leur expérience à la Régie du logement.

Informations :

Montréal, rassemblement et manifestation le 4 décembre, à 10h30

Square Cabot

Angle des rues Ste-Catherine et Atwater

Renseignements : Maxime Roy-Allard, RCLALQ, 514-781-2220

Québec, rassemblement le 4 décembre, à 11h

Devant les bureaux de la Régie du logement

900, René-Lévesque Est, Québec

Renseignements : Jonathan Carmichael, BAIL, 418-523-8365

Rimouski, rassemblement le 4 décembre, à 10h30

Devant les bureaux de la Régie du logement

337, rue Moreault

Renseignements : Guy Labonté, Comité logement Rimouski-Neigette, 418-750-8098

Joliette, rassemblement le 5 décembre, 11h30

Devant les bureaux de la Régie du logement

450, rue St-Louis

Renseignements : Amélie Pelland, Action-logement Lanaudière, 450-394-1778

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Communiqué envoyé le 3 décembre 2018 à 14:18 et diffusé par :