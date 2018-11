TITUS et Dataguise s'associent pour offrir une approche globale de la protection des données







Leur partenariat permet aux organisations de détecter et sécuriser de manière intelligente leurs données les plus précieuses et les plus vulnérables, où qu'elles résident, tout en maintenant l'intégrité des données tout au long de leur acheminement

TITUS, l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection des données, et Dataguise, un grand spécialiste de la protection et de la confidentialité des données, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique visant à permettre à leurs clients d'identifier facilement leurs données « les plus à risque », où qu'elles résident dans leur organisation. Cette solution comprend l'accès aux données non structurées (fichiers, documents ou e-mails), structurées (bases de données, stockage sur le cloud) et semi-structurées (fichiers .xls, e-mails). Ensemble, TITUS et Dataguise offrent l'approche la plus complète pour la détection et la sécurisation intelligentes des données, qui permettra aux organisations d'adopter la stratégie de protection de données la mieux adaptée à leurs activités.

« La mission de TITUS est d'aider nos clients et d'accélérer leur adoption d'une stratégie de protection des données adaptée à leurs besoins. Pour y parvenir, nous devons veiller à ce qu'ils disposent d'une certaine connaissance des endroits où se trouvent leurs informations sensibles, qu'elles soient sous un format structuré ou non structuré », a déclaré Mark Cassetta, vice-président de la stratégie chez TITUS. « Avec l'émergence des systèmes de dépôt de Big Data, déterminer où résident toutes les données critiques d'une organisation est devenu une tâche colossale. Dataguise permettra à nos clients de disposer d'une carte de ces dépôts de données structurées. Cela est absolument essentiel, car cela nous permettra d'offrir aux clients une stratégie d'identification de bout en bout de leurs données, où qu'elles soient stockées. »

« Comme TITUS, Dataguise est déterminée à motiver et à aider les organisations du monde entier à devenir des régisseurs responsables de leurs données. Cette bonne gestion tient dans leur capacité à comprendre quelles informations sont réellement essentielles à leur organisation, à savoir où elles résident et à prendre des mesures pour les protéger », a expliqué JT Sison, vice-président du développement commercial et du marketing chez Dataguise. « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec TITUS donnera aux organisations une vue complète de leurs informations les plus sensibles, ce qui est crucial pour élaborer une stratégie solide de protection des données. »

Combinée à l'évolution des normes réglementaire, l'explosion des données présente un défi majeur pour les initiatives de protection de données

L'ampleur de la tâche de protéger toutes les informations « à risque » dans tous les secteurs de l'organisation où les données résident, constitue, en particulier pour les grandes entreprises, un défi extrêmement difficile et encore plus aggravé par les règlements de conformité et les sanctions entourant la perte de données. Pour atténuer la nature écrasante de cette tâche, les organisations doivent se concentrer sur la recherche et la protection des seules informations les plus sensibles à leurs activités, ou des informations qui doivent être protégées pour répondre aux réglementations de conformité obligatoire concernant la gouvernance des données.

Ce partenariat permettra aux organisations d'intégrer facilement les deux solutions, afin de remédier au manque de sécurité existant dans l'ensemble des données structurées, non structurées et semi-structurées. Désormais, TITUS et Dataguise offrent conjointement l'approche la plus inclusive pour l'identification de toutes les informations sensibles, sans restrictions sur le format des données, ni sur leur localisation au sein d'une organisation. Les avantages spécifiques immédiatement disponibles pour nos clients incluent :

Une compréhension claire des informations résidant dans les activités de leur organisation, afin de pouvoir les protéger, quelle que soit leur source, y compris les grands dépôts de données comme Hadoop, Teradata et les plateformes de SGBDR et de cloud computing

La capacité de déployer des politiques de protection des données, afin d'identifier les données sensibles au moment de leur création

Un outil pour la détection et la protection au niveau des éléments dans toutes les plateformes de cloud (y compris : AWS S3, RDS, Aurora, Redshift, Azure ADLS, Google Cloud et Snowflake)

L'optimisation de la prévention contre les pertes de données (DLP) en aval, le chiffrement et la gestion des droits

La surveillance et la protection des droits d'accès aux données à caractère personnel

Des politiques de protection des données plus affinées et plus évoluées, à mesure que les activités de l'organisation se transforment et se développent

À propos de TITUS

Les solutions TITUS permettent aux organisations de découvrir, classifier, protéger, analyser et partager de manière sûre les informations. Les organisations utilisent TITUS pour respecter les exigences de conformité en matière de réglementation en identifiant et en sécurisant les données non structurées - sur les PC, les appareils mobiles et le cloud. Des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays font confiance à TITUS pour assurer la conformité et la sécurité de leurs données, y compris certaines des plus grandes institutions financières et entreprises de fabrication dans le monde, des organisations gouvernementales et militaires du G7 et d'Australie ainsi que des entreprises Fortune 2000. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.TITUS.com.

À propos de Dataguise

Dataguise est l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection et de confidentialité des données, permettant de découvrir les données sensibles et d'automatiser leur protection. La plateforme DgSecure de Dataguise détecte, protège, analyse et contrôle avec précision toutes les données de l'entreprise sur le site, mais également dans le cloud. Offrant un tableau de bord unique de la sécurité, des politiques, des accès et des tendances en ce qui concerne les données sensibles, DgSecure fournit aux services informatiques et aux cadres responsables les données détaillées dont ils ont besoin pour gérer les risques et la conformité tout en maximisant la valeur des actifs d'information. L'entreprise est fière de gérer la sécurité de nombreuses sociétés du Fortune 500 soucieuses de la bonne gestion de leurs données. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.dataguise.com.

