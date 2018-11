La décision de justice historique de Tempus Energy ouvre la voie à des énergies plus propres et des prix plus bas pour les clients







L'entreprise innovante Tempus Energy conteste avec succès le parti pris pour les carburants fossiles du marché de l'énergie au Royaume-Uni

5,6 milliards de livres engagées dans des subventions, financées par les clients et favorisant les carburants fossiles polluants, déclarées illégales

La décision de justice ouvre la voie vers un marché énergétique moins coûteux et plus écologique

Le chef de file de la cleantech Tempus Energy a contesté avec succès un système de subvention britannique qui permet aux carburants fossiles de dominer le marché. La Cour européenne a rendu cette décision historique aujourd'hui.

Le jugement ouvre la voie vers une réorganisation de la politique énergétique britannique.

Le réseau national britannique permet de répondre aux scénarios de « pics de demandes » via le marché de capacité établi par le gouvernement britannique en 2014. Tempus Energy a présenté son problème en arguant que la conception de ce marché garantit des profits pour les générateurs de charbon, de gaz, ainsi que de diesel, empêchant presque les énergies alternatives moins chères et plus écologiques de les concurrencer.

L'utilisation de l'argent des contribuables pour le financement des carburants fossiles sans leur consentement, avec plusieurs milliards de livres engagées jusqu'à présent, exclut les solutions plus innovantes pour un approvisionnement garanti, qui s'avèrent être moins couteuses pour les clients.

Commentant la décision de la Cour européenne de justice, Sara Bell, PDG de Tempus Energy, a déclaré :

« Il faut s'attendre à une révolution de la clientèle. Cette décision ouvre la voie à une énergie moins couteuse ; une meilleure utilisation des innovations du côté de la demande pourrait changer la manière dont nous utilisons l'électricité dans la pratique, et placerait le client au centre du système énergétique pour la première fois.

« Les consommateurs savent qu'il est avantageux d'être souple, nous utilisons les plages creuses pour les trains depuis des années. Le système énergétique fonctionne de la même manière. L'électricité en heures creuses devrait être synonyme de prix bas.

« Cette décision devrait forcer le gouvernement britannique à concevoir un système énergétique qui réduit les factures en récompensant et en responsabilisant les clients qui utilisent l'électricité de la manière la plus économique possible. Le tout en maximisant l'utilisation d'énergies renouvelables respectueuses du climat.

« Réduire notre dépendance envers les carburants fossiles et accroître notre utilisation des énergies renouvelables à l'avantage supplémentaire d'offrir une meilleure qualité de l'air et des réductions de carbone plus importantes dans l'ensemble du pays. »

Alors que le gouvernement cherche des moyens de répondre à la demande énergétique et de réduire les émissions de CO2, les solutions issues du côté de la demande ont jusqu'à présent joué un rôle bien trop discret dans les discussions.

Une étude récente réalisée par Poyry Management Consultants et l'Imperial College a démontré que l'intégration de nouvelles sources de souplesse, comme la souplesse de la demande de la clientèle, afin de gérer le système énergétique pourrait faire économiser entre 3,2 et 4,7 milliards de livres chaque année.

En rationalisant l'utilisation qu'ils font de l'électricité, les clients peuvent également participer. En tant que fournisseurs d'énergie côté demande, les clients peuvent tirer des revenus et faire des économies significatives en évitant d'utiliser le réseau pendant les heures de pointe. Cette nouvelle technologie intelligente permet aux clients de le faire facilement et de manière automatique.

Mme Bell a ajouté : « Non seulement les clients payent la note de ce système mal conçu, mais ils sont également privés des avantages potentiels eux-mêmes. »

Les clients commerciaux tirent déjà parti des avantages économiques du stockage d'électricité et des énergies renouvelables. Cependant, la politique britannique n'est pas restée au fait de la manière dont les clients utilisent et génèrent une énergie propre et économique.

Mme Bell poursuit : « Si le Gouvernement souhaite réellement s'engager à décarboniser l'énergie au coût le plus faible pour le client, il doit concevoir un marché qui encourage, et non pas freine, les technologies respectueuses de l'environnement.

« La transition énergétique consiste à soutenir les technologies intelligentes et à équiper le consommateur afin qu'il puisse gérer sa propre énergie, pas à subventionner les carburants fossiles. »

Notes aux éditeurs :

Gestion de la demande : explicatif

La technologie intelligente du côté de la demande peut apporter des avantages aux foyers ainsi qu'aux importants clients énergétiques tels que ceux possédant des processus de production pouvant automatiquement passer à des heures où la demande énergétique (et les prix) est faible et les énergies renouvelables abondantes, par exemple lorsque le soleil brille ou que le vent souffle, ou encore l'électricité d'une batterie.

En exploitant l'énergie lorsque la demande dans son ensemble est faible et que la disponibilité est maximale, les appareils du client non dépendants du temps ou les équipements ne nécessitant pas de fonctionner à la même intensité en permanence, comme un lave-vaisselle ou un parc de fourgons électriques, peuvent fonctionner à un coût bien moins élevé.

À propos de Tempus Energy :

Tempus est une entreprise de technologie de l'énergie, présente sur plusieurs marchés dans le monde, et notamment au Royaume-Uni. Tempus a développé un logiciel qui interagit avec la super résolution dynamique (DSR en anglais) et les appareils intelligents afin d'aider le client à devenir souple vis-à-vis de la demande, en réduisant activement sa demande en électricité lors des heures de pointe et en déplaçant son utilisation lors des heures creuses et donc moins chères, généralement lorsque les énergies renouvelables sont en abondance.

Tempus est actuellement en phase de pilotage de sa technologie avec le plus important commerçant de détail en énergie d'Australie, Origin Energy. Après avoir constaté les résultats positifs et les économies de l'ordre de 22 % en moyenne, ils ont étendu la phase de pilotage à l'ensemble des États australiens.

