/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Mélanie Joly rencontrera des experts de l'industrie locale du tourisme et des voyages à Kelowna/

KELOWNA, BC, le 16 nov. 2018 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, participera à une table ronde regroupant des experts de l'industrie locale du tourisme et des voyages. Ces échanges aideront à cerner les possibilités qui pourraient être exploitées davantage dans l'industrie du tourisme et à créer des emplois durables pour la classe moyenne.

La ministre répondra aux questions des médias après la table ronde.

Point de presse :

Date : Le samedi 17 novembre 2018 Heure : 11 h 30 Lieu : Quails' Gate Winery

3303, chemin Boucherie

Kelowna (Colombie-Britannique)

