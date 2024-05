Nous rendons les médicaments de contraception et les médicaments contre le diabète gratuits pour les Canadiens





TRURO, NS, le 24 mai 2024 /CNW/ - Tout le monde mérite un avenir équitable et sain. Aujourd'hui, cependant, pour de nombreux Canadiens, nos systèmes de santé provinciaux et territoriaux sont soumis à d'importantes pressions.

À l'heure actuelle, le prix des médicaments constitue l'une des plus grandes pressions qui pèsent sur nos systèmes de santé. Les médicaments dont les Canadiens ont besoin sont souvent trop chers pour eux. Par conséquent, ils vont moins souvent à la pharmacie, sont moins traités et connaissent des problèmes de santé plus fréquents. Le prix des contraceptifs et des médicaments contre le diabète est l'un des principaux obstacles à l'accès.

Nous veillons à ce que les Canadiens obtiennent les médicaments dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief des mesures prévues dans le Budget 2024 pour rendre gratuites deux formes importantes de médicaments sur ordonnance. Il a également souligné le travail du gouvernement fédéral en vue de rendre les soins de santé plus équitables pour chaque génération.

Voici en quoi consistent ces mesures :

Mettre en place une couverture universelle pour une série de médicaments de contraception et de médicaments contre le diabète. Grâce à un investissement fédéral de 1,5 milliard de dollars, nous lançons la première phase d'un régime national d'assurance-médicaments.

Nous rendons les médicaments et les moyens de contraception gratuits - cette mesure couvre aussi bien les pilules anticonceptionnelles que les stérilets, les implants et la pilule du lendemain - pour que les femmes soient libres de décider si elles souhaitent fonder une famille et puissent déterminer le moment et la façon dont elles le feront.

Grâce à cette couverture, neuf millions de femmes profiteront d'un choix plus vaste et d'options plus abordables. Ainsi, les coûts ne seront plus un obstacle à leur liberté de procréation.

Les femmes ont le droit de prendre les décisions qui concernent leur corps, leur santé et leur avenir - et c'est la raison d'être de la gratuité des médicaments de contraception.

Nous rendons également gratuits des médicaments contre le diabète, comme l'insuline , ainsi que d'autres médicaments souvent utilisés en parallèle par les personnes atteintes de diabète de type 2.

Grâce à cette couverture, 3,7 millions de Canadiens, notamment des aînés, pourront obtenir les médicaments contre le diabète dont ils ont besoin, en économisant jusqu'à 1? 700 dollars par année.

par année. Nous comptons également établir un fonds pour faciliter l'accès aux appareils et aux fournitures pour diabétiques et nous assurer de couvrir les soins d'un nombre encore plus grand de Canadiens.

Nous travaillons avec les provinces et les territoires afin de couvrir les frais de ces médicaments. Ainsi, les Canadiens pourront obtenir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin sans que le coût soit un obstacle.

Le premier ministre a également mis en relief le travail du gouvernement fédéral en vue d'améliorer les soins dentaires et les soins de santé. Il compte y parvenir grâce aux mesures suivantes :

Rendre les soins dentaires plus abordables :

Les aînés doivent débourser beaucoup d'argent pour leurs soins dentaires. Pire encore, ils doivent parfois vivre avec des maux de dents et des douleurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de consulter un dentiste. C'est pourquoi nous souhaitons assumer ces frais.

L'automne dernier, nous avons lancé le Régime canadien de soins dentaires afin de couvrir jusqu'à neuf millions de Canadiens sans assurance, y compris des aînés.

Le régime couvre des services comme les nettoyages, les plombages, les radiographies, les prothèses dentaires et bien d'autres encore - par conséquent, vous avez moins à payer de vos poches pour avoir des dents en santé.

Près de deux millions de personnes se sont déjà inscrites au régime et, depuis le 1 mai, plus de 100?000 aînés ont bénéficié d'une prise en charge de leurs frais dentaires.

Aider les provinces et les territoires à former davantage de médecins et d'infirmières, à réduire les temps d'attente dans les hôpitaux, à éliminer les retards et à améliorer les soins primaires. Pour ce faire, le gouvernement a convenu de :

Transférer près de 200 milliards de dollars pour aider les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones à améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Cet investissement doit servir à réduire les retards et les temps d'attente, à améliorer l'accès aux médecins de famille, à soutenir les travailleurs de la santé de première ligne, à renforcer les services de soins de santé mentale, à moderniser le système de santé et à fournir des services de santé ciblés dans les communautés nordiques et autochtones.

Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada . Ayant signé des accords avec l'ensemble des provinces et des territoires, nous travaillons en collaboration pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité.

. Ayant signé des accords avec l'ensemble des provinces et des territoires, nous travaillons en collaboration pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité. Conclure des Accords pour vieillir dans la dignité visant à améliorer les soins à domicile, les soins communautaires et les soins à long terme pour les aînés de partout au pays.

Les soins de santé abordables, y compris les médicaments sur ordonnance, sont une question d'équité. Ainsi, chaque femme pourra choisir le contraceptif qui lui convient le mieux, quel qu'en soit le coût. De plus, les Canadiens atteints de diabète auront accès aux médicaments essentiels dont ils ont besoin.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts que nous déployons pour améliorer la santé des Canadiens, renforcer le filet de sécurité sociale et aider chaque génération à aller de l'avant. C'est ce que visent nos investissements dans le cadre du Budget 2024. Parallèlement, nous construisons plus de logements, créons plus d'emplois, investissons dans notre économie et offrons une chance équitable à chaque génération.

Citations

«?Les médicaments tels que les contraceptifs et l'insuline coûtent trop cher. C'est pourquoi nous en couvrons les coûts. En lançant la première phase d'un régime universel d'assurance-médicaments, nous veillons à ce que les Canadiens obtiennent les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, et ce, sans se préoccuper de la facture qui les accompagne. Offrir des chances équitables, c'est exactement cela.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«?Les femmes devraient disposer de l'autonomie nécessaire pour faire leurs propres choix en ce qui concerne leur santé et leur corps. Notre projet visant à rendre les contraceptifs courants gratuits - comme les pilules contraceptives, les stérilets et même les contraceptifs d'urgence - permettra d'offrir à neuf millions de Canadiennes une véritable liberté de choix. Ainsi, un plus grand nombre de Canadiennes auront le contrôle sur leur corps et leur vie.?»

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

«?Chaque jour, nous prenons des mesures pour renforcer le système de soins de santé afin que tous les Canadiens reçoivent les soins dont ils ont besoin. Que ce soit par l'intermédiaire de notre régime d'assurance-médicaments, qui permettra à des millions de personnes de recevoir gratuitement des contraceptifs et des médicaments contre le diabète, ou du Régime canadien de soins dentaires, qui rend les soins dentaires plus accessibles dans tout le pays, nous cherchons à offrir aux Canadiens de meilleurs soins de santé publique.?»

-- L'hon. Mark Holland, ministre de la Santé

Faits saillants

En février 2024, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance-médicaments . Le projet de loi propose les principes fondamentaux pour la première phase d'un régime universel d'assurance-médicaments au Canada et décrit l'intention du gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'assurer une couverture universelle à payeur unique pour de nombreux contraceptifs et médicaments contre le diabète.

. Le projet de loi propose les principes fondamentaux pour la première phase d'un régime universel d'assurance-médicaments au et décrit l'intention du gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'assurer une couverture universelle à payeur unique pour de nombreux contraceptifs et médicaments contre le diabète. Outre la couverture des médicaments contre le diabète, le gouvernement fédéral a annoncé son plan visant à établir un fonds pour faciliter l'accès aux appareils et aux fournitures pour diabétiques. De plus amples renseignements sur ce fonds seront annoncés à la suite de discussions avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, qui seront essentiels à sa mise en place.

Dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en oeuvre deux séries d'accords bilatéraux : l'une pour améliorer l'accès aux soins et services de santé et l'autre pour aider les Canadiens à vieillir dans la dignité près de chez eux. Ces accords bilatéraux doivent être souples et personnalisés pour que les provinces et les territoires puissent les adapter aux besoins uniques de leur population et de leur région géographique. Le plan comprend également une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 2023-2024 à 2027-2028 pour les provinces et les territoires qui prennent des mesures visant à améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé, ce qui équivaut à 15,3 milliards de dollars. Par ailleurs, il prévoit un complément unique au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents qui existent dans le système de santé, particulièrement en ce qui concerne les hôpitaux pédiatriques, les salles d'urgence et les arriérés en matière d'interventions chirurgicales et de diagnostics.

Il est maintenant plus facile d'adhérer au Régime canadien de soins dentaires (RCSD) grâce à un nouvel outil en ligne convivial.

Le RCSD peut aider les Canadiens sans assurances à économiser des milliers de dollars en soins dentaires. Par exemple : Lucien (89 ans) et Lise (87 ans) vivent en Ontario et ont un revenu familial combiné de 65?000 $. Lise a la chance d'avoir toutes les dents en santé, tandis que Lucien a perdu toutes ses dents, faute d'avoir eu un accès abordable à des soins dentaires pendant de nombreuses années. Grâce au RCSD, cette année, Lucien et Lise économiseront un total de 2?604 $, ce qui comprend le prix d'une nouvelle paire de prothèses dentaires complètes pour Lucien. Christophe et Catherine, qui vivent en Colombie-Britannique, gagnent un revenu combiné de 68?000 $ et n'ont pas d'assurances dentaires par l'intermédiaire de leur emploi. Depuis le lancement de la Prestation dentaire canadienne provisoire en 2022, ils ont reçu 2?600 $ pour aider à couvrir les frais dentaires de leurs enfants, Jessica (11 ans) et Sacha (5 ans). À compter de juin, Christophe et Catherine pourront inscrire leurs enfants au RCSD, ce qui leur permettra d'économiser environ 433 $ en frais dentaires chaque année. En 2025, lorsque le RCSD s'étendra à toutes les personnes dont le revenu familial est inférieur à 90?000 $, Christophe et Catherine pourront également s'inscrire, ce qui aidera leur famille à économiser environ 1?809 $ par année.

Les fournisseurs de soins buccodentaires qui peuvent participer au RCSD sur une base volontaire sont les suivants : dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et dentistes spécialistes.

Des informations sur la coordination des prestations entre le RCSD et les programmes dentaires provinciaux, territoriaux et fédéraux sont disponibles sur le site Canada.ca/dentaire.

Le gouvernement du Canada continue d'augmenter les possibilités d'accès aux soins buccodentaires. Ce mois-ci, le gouvernement a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB), qui permettra de réduire davantage les obstacles qui empêchent les Canadiens d'accéder aux soins buccodentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées. Le premier appel de propositions soutiendra des projets soumis par des établissements de formation en soins buccodentaires.

continue d'augmenter les possibilités d'accès aux soins buccodentaires. Ce mois-ci, le gouvernement a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB), qui permettra de réduire davantage les obstacles qui empêchent les Canadiens d'accéder aux soins buccodentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées. Le premier appel de propositions soutiendra des projets soumis par des établissements de formation en soins buccodentaires. Le Budget 2024 propose une gamme de mesures pour aider plus de Canadiens à réussir, dont les suivantes : Établir une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap avec 6,1 milliards de dollars sur six ans, et 1,4 milliard de dollars par la suite, afin de compléter les prestations provinciales et territoriales et d'accroître le bien-être financier de plus de 600?000 personnes en situation de handicap et en âge de travailler. Le Budget 2024 prévoit également des mesures pour éliminer les obstacles à l'accès à cette prestation, en couvrant le coût des formulaires médicaux nécessaires à la demande du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Lancer un nouveau programme national d'alimentation scolaire en fournissant 1 milliard de dollars sur cinq ans afin de collaborer avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour élargir l'accès aux programmes d'alimentation scolaire pour plus de 400?000 enfants. Lancer le Programme de prêts pour l'expansion des services de garde, doté de 1 milliard de dollars, afin de créer plus de places en garderie et de rénover les garderies existantes, permettant ainsi à plus de familles d'épargner chaque année des milliers de dollars en services de garde. Cette mesure donnera aussi la possibilité aux parents, particulièrement les mères, de reprendre leur carrière et permettra de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. Renforcer le Régime de pensions du Canada (RPC) et assurer la stabilité et la sécurité des pensions de retraite des Canadiens pour les générations à venir. Le RPC verse déjà en moyenne plus de 8?400 $ par année à près de six millions de personnes retraitées.



Liens connexes

24 mai 2024

