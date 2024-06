Les ministres O'Regan et Saks soulignent la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées





GATINEAU, QC, le 15 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Ya'ara Saks, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées :

« Les mauvais traitements envers les aînés sont des crimes qui peuvent prendre bien des formes. Le Canada se joint à d'autres pays pour souligner la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et s'élever contre ces mauvais traitements. Nous souhaitons ainsi accroître la sécurité et assurer le mieux-être de nos parents, de nos grands-parents, de nos voisins et de nos amis.

La maltraitance des personnes âgées comprend tout comportement, attitude ou parole délibérés d'une personne qui a la confiance d'une personne âgée, comme un membre de la famille, un ami ou un proche aidant, qui occasionnent ou risquent d'occasionner à un aîné un préjudice ou un malaise sur le plan psychologique, physique, sexuel ou financier.

Il peut être difficile de reconnaître les mauvais traitements envers les aînés. Nous avons cependant tous un rôle à jouer pour y mettre un terme.

Les signes à repérer peuvent comprendre des changements subits dans l'apparence ou le comportement, des blessures physiques inexpliquées, des changements inexpliqués dans la situation financière, des conflits entre un aîné et un proche aidant ou encore, une hygiène et des soins de santé insuffisants.

La récente définition stratégique fédérale de la maltraitance des personnes âgées peut aider à repérer les signes de mauvais traitements.

Si vous voyez de tels signes, parler à un proche en qui vous avez confiance, à des amis, à des professionnels de la santé ou aux autorités pourrait vous permettre de trouver un moyen d'aider.

Le programme Prévenir et contrer la violence familiale : la perspective du milieu de la santé et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés appuient les projets visant à prévenir et à mettre fin aux mauvais traitements envers les aînés au sein de nos collectivités. Par l'intermédiaire d'investissements dans la recherche et dans les organisations communautaires, ces programmes se penchent sur les meilleures façons de prévenir la maltraitance, d'intervenir lorsqu'ils se produisent et d'aider les personnes âgées elles-mêmes à se protéger.

Tous les aînés au Canada méritent de vieillir dans la dignité. Aucune dignité n'est possible lorsqu'on est victime de mauvais traitements. Nous mettrons un terme à la maltraitance des personnes âgées, afin qu'aucune d'entre elles n'ait à vivre avec cette honte, cette peur et cet isolement. »

