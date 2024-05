Les nouvelles conclusions de Veeva Pulse montrent que l'engagement connecté crée un avantage face à la réduction de l'accès aux professionnels de la santé





Moins de la moitié des professionnels de la santé étant désormais accessibles, un engagement coordonné entre les ventes, le marketing et les services médicaux permet de tirer le meilleur parti du temps limité

BARCELONE, Espagne, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a dévoilé aujourd'hui les dernières conclusions de son rapport Veeva Pulse Field Trends . L'analyse révèle que l'accès aux professionnels de santé est revenu à son état d'avant la pandémie. Aujourd'hui, 45 % des professionnels de santé sont accessibles aux sociétés biopharmaceutiques, contre 60 % il y a 18 mois, la moitié d'entre eux limitant leur engagement à trois sociétés ou moins.

Malgré les difficultés d'accès, certaines équipes de terrain étendent les relations avec les professionnels de la santé en devenant une ressource connectée entre les ventes, le marketing et les services médicaux afin d'établir des relations plus pertinentes et plus fiables. Ce nouveau modèle d'engagement connecté coordonne les points de contact entre les canaux et les rôles afin de tirer parti en permanence de la dernière interaction, ce qui aide les entreprises à surmonter les obstacles à l'accès. Les équipes commerciales deviennent des partenaires précieux pour les professionnels de la santé, répondant plus rapidement à leurs besoins et améliorant l'adoption des traitements.

« Nous avons besoin de trois choses de la part de l'industrie pour obtenir le bon résultat pour le patient : des informations fiables et de haute qualité sur les produits, une formation scientifique pour nous, médecins, et des informations sur la recherche, a déclaré le Dr Vital Hevia, urologue au comité consultatif des professionnels de santé de Veeva. « Les médecins doivent être formés en permanence. Chaque interaction devrait éclairer la prochaine communication. »

Les dernières conclusions de Veeva Pulse sur l'accès aux professionnels de santé révèlent que :

L'accès diminue, mais les professionnels de santé veulent élargir les canaux d'engagement : 45 % étant accessibles aux sociétés biopharmaceutiques contre 60 % en 2022, les professionnels de la santé ouverts à l'engagement en personne et par vidéo vis-à-vis des équipes sur le terrain augmentent leur pourcentage d'accès global par rapport aux années précédentes.

« Malgré une baisse de l'accès aux HCP, les points de contact numériques et en personne coordonnés de manière transparente entre les équipes commerciales, marketing et médicales s'avèrent conférer un avantage aux entreprises biopharmaceutiques sur le terrain », a déclaré Aaron Bean, vice-président du conseil commercial Veeva pour l'Europe. « Les entreprises qui se concentrent sur la pertinence et la communication en temps réel, plutôt que sur la portée et la fréquence, ouvriront la voie à des conversations clients plus percutantes qui profiteront aux patients. »

À propos du rapport Veeva Pulse Field Trends

Analysant annuellement plus de 600 millions d'interactions et d'activités des professionnels de santé provenant de plus de 80 % des équipes commerciales biopharmaceutiques sur le terrain dans le monde entier, le rapport Veeva Pulse Field Trends est le plus grand benchmark de l'industrie en son genre sur l'engagement des professionnels de santé. Cette analyse compile des données transactionnelles en temps réel enregistrées dans le CRM Veeva et des produits de données dans le cloud commercial Veeva afin de fournir un aperçu des activités d'engagement dans le domaine des sciences de la vie. Indexées tous les trimestres par Veeva, ces données aideront les entreprises à comparer leurs performances de manière efficace et précise afin de fixer des objectifs appropriés et réalisables pour une croissance et un impact continus.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

