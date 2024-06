Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées : suivons l'exemple des aides à domicile





QUÉBEC, le 15 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, le 15 juin, les Québécois et Québécoises sont invités à suivre l'exemple des aides à domicile des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) qui, jour après jour, prennent soin des personnes aînées avec coeur et ont l'occasion de repérer des indices de maltraitance. Ce sont 9000 paires de yeux qui, avec bienveillance, contribuent au repérage de la maltraitance des personnes aînées du Québec.

Il est essentiel de procéder à un signalement lorsque nous sommes témoins de signes de maltraitance. La maltraitance des aînés est un fléau contre lequel nous avons tous un rôle à jouer. Rappelons qu'il existe désormais au Québec une ligne téléphonique provinciale d'écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Elle offre des services à la population comme aux professionnels et formateurs en maltraitance. La Ligne Aide maltraitance adultes aînés peut être jointe au 1 888 489-2287.

« Les personnes âgées nous ont légué un héritage considérable sur lequel nous continuons de bâtir, nous devons ne jamais l'oublier et traiter avec respect et bienveillance ces bâtisseurs du Québec moderne », souligne le président du Réseau de coopération des EÉSAD, M. Martin-Charles Saint-Pierre.

« Le Réseau de coopération des EÉSAD compte sur plus de 9000 aides à domicile qui se rendent toutes les semaines chez des personnes aînées pour leur offrir des services d'assistance personnelle, d'entretien ménager, d'approvisionnement et de répit aux proches aidants, notamment. Les aides à domicile veillent sur les personnes aînées et sont attentives à toutes menaces pour ces personnes âgées, y compris les signes de maltraitance, et sont prêtes à les signaler avec diligence en cas de besoin », conclut le directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, M. J. Benoit Caron.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7,7 millions d'heures de services à près de 100?000 personnes, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9?400 personnes, dont 9?000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

