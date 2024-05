Adoption du projet de loi 51 : l'ACRGTQ reconnaît des avancées pour l'industrie de la construction





VILLE DE QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les travaux autour du projet de loi 51 se sont aujourd'hui terminés avec son adoption à l'Assemblée nationale du Québec. L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) y reconnaît plusieurs avancées pour le secteur génie civil et voirie de la construction.

Des mesures pour accroître la productivité au Québec

Le projet de loi 51 permettra notamment une meilleure répartition des travailleurs sur le territoire en permettant aux employeurs de s'assurer d'une main-d'oeuvre qualifiée sur leurs chantiers, peu importe la région. Par ailleurs, les employeurs auront maintenant un outil de rétention de la main-d'oeuvre supplémentaire en permettant d'offrir de l'ouvrage sur de plus longues périodes et sur différents lieux, tout en protégeant leur culture d'entreprise.

Quant au principe de polyvalence, la nouvelle législation donnera plus de flexibilité aux employeurs dans l'organisation du travail et leur offrira des options sur leur droit de gérance.

Inclusion et diversité

Le projet de loi 51 introduit des mesures visant l'intégration de groupes sous-représentés dans l'industrie. Il est souhaitable de faire une meilleure place à la main-d'oeuvre féminine ou autochtone, aux minorités visibles, ainsi qu'aux minorités ethniques. L'ACRGTQ salue cette démarche.

Le concept de rétroactivité

Enfin, le projet de loi 51 introduit un principe d'ajustement salarial rétroactif. Depuis le dévoilement du projet de loi, l'ACRGTQ s'inquiète toujours sur l'impact qu'aura l'introduction de cette mesure sur l'équilibre du rapport de force aux tables de négociation ainsi que sur la célérité du processus de négociation. Alors que le projet de loi se voulait un outil pour augmenter la productivité des chantiers au Québec, le gouvernement ouvre plutôt la porte à des négociations complexifiées augmentant ainsi les risques de conflits de travail et possiblement à des coûts supplémentaires pour les donneurs d'ouvrage.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

23 mai 2024

