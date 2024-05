Minière O3 confirme d'importants corridors aurifères dans le secteur Ludovick du projet Horizon





TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu tous les résultats d'analyse de sa campagne de forage hivernale de 3 053 mètres dans le secteur Ludovick sur le projet Horizon. Le projet est situé à 7 kilomètres à l'ouest des sites Marban et Norlartic et à 4 kilomètres au nord-est de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic détenue par Mines Agnico Eagle Limitée. La Société a utilisé une foreuse pour compléter les 11 sondages de la campagne.

Faits saillants :

0,8 g/t Au sur 9,1 mètres dans le sondage O3HR-24-016 à une profondeur verticale de 233,0 mètres, incluant 5,3 g/t sur 0,5 mètre dans le secteur SW-1

sur dans le à une profondeur verticale de 233,0 mètres, incluant sur dans le 4,6 g/t Au sur 1,5 mètre dans le sondage O3HR-24-010 à une profondeur verticale de 71,0 mètres dans la zone Ludovick

sur dans le à une profondeur verticale de 71,0 mètres dans la 4,5 g/t Au sur 1,2 mètre dans le sondage O3HR-24-013 à une profondeur verticale de 131,0 mètres dans le secteur SW-2

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Le programme d'exploration dans le secteur Ludovick nous a donné l'occasion d'effectuer un suivi sur des intersections de forage aurifères historiques le long d'un segment de 5 kilomètres du corridor de la faille Parfouru. Les résultats initiaux de la campagne de forage sont encourageants et mettent en lumière le grand potentiel d'exploration du secteur Ludovick. Nous croyons que le secteur Ludovick est stratégiquement bien positionné pour un développement potentiel en raison de sa proximité et de ses similitudes en matière de minéralisation avec les sites miniers connus du Groupe de Timiskaming. Nous continuerons de faire progresser nos efforts d'exploration sur le projet Horizon, afin de soutenir notre pipeline de projets d'exploration diversifiés. »

Le programme de forage initial de Minière O3 dans le secteur Ludovick montre que l'or est surtout présent dans deux horizons orientés NO-SE et distant d'environ 300 mètres l'un de l'autre. Le pendage des deux horizons varie entre 70 et 80 degrés vers le nord-est. La première zone se rapporte à l'indice historique Ludovick qui est associé à la zone de faille régionale Parfouru, située au contact entre les volcanites mafiques de la Formation d'Hébécourt (Groupe de Blake River) et les wackes du Groupe de Cadillac. La structure se présente sous forme d'un mince cisaillement bien défini et continu, contenant de 2 à 3 % d'arsénopyrite et de pyrite. La deuxième zone est constituée de pyrrhotite et de pyrite disséminée et en filonnet à l'intérieur d'un conglomérat cisaillé, biotisé et chloritisé du Groupe de Timiskaming, en contact avec les wackes du Groupe de Cadillac. Minière O3 a implanté des sondages dans deux secteurs espacés d'environ 1 km le long de ce corridor, nommés SW-1 et SW-2. Les intersections aurifères obtenues sont présentes au sein d'une enveloppe de 100 mètres de large montrant des valeurs anomales en or. On note un lien direct entre la teneur en or et le pourcentage de sulfures aux deux endroits, SW-1 et SW-2 (voir la figure 1). Le Groupe de Timiskaming est un bassin sédimentaire renommé, abritant de nombreux gisements aurifères archéens de plusieurs millions d'onces dans la ceinture de l'Abitibi. De plus, l'hôte sédimentaire et la nature des sulfures disséminés de la minéralisation à Ludovick suggèrent des similitudes avec le gisement East Gouldie situé à quelques kilomètres au sud de la faille Cadillac Larder Lake.

La présence confirmée de minéralisation aurifère le long du corridor de faille Parfouru au sein du bassin sédimentaire ouvre un potentiel d'exploration prometteur dans ce secteur, au-delà de la zone Ludovick historique. La quantité de forages historiques est minimale le long du segment de 5 kilomètres de la faille Parfouru qui traverse la projet Horizon. La minéralisation au sein des conglomérats du Timiskaming est particulièrement intéressante en raison de la largeur de l'enveloppe minéralisée et de la corrélation entre la teneur en or et la quantité de sulfures. Cette caractéristique offre la possibilité d'effectuer un levé géophysique de polarisation provoquée le long du segment de 5 kilomètres, afin d'identifier rapidement les meilleurs secteurs à cibler lors du prochain programme de forage.

Tableau 1 : Intervalles de forage. Voir le tableau 2 ci-dessous pour les paramètres techniques complets.

Sondage De

(m) À

(m) Teneur

(g/t Au) Longueur dans l'axe

de forage

(m) Profondeur verticale

(m) Facteur métal

(g/t Au x m) Zone O3HR-24-008 118,0 119,0 2,9 1,0 82,0 2,9 Ludovick O3HR-24-009 22,5 24,0 1,2 1,5 15,0 1,8 SW-1 O3HR-24-010 81,0 82,5 4,6 1,5 71,0 6,9 Ludovick O3HR-24-011 132,2 136,7 1,2 4,5 120,0 5,3 SW-1 O3HR-24-013 203,5 204,0 1,1 0,5 131,0 0,5 SW-2 et 224,4 227,5 0,9 3,1 144,0 2,8

et 233,5 235,0 1,5 1,5 149,0 2,3

O3HR-24-016 316,1 325,2 0,8 9,1 233,0 7,2 SW-1 incluant 316,1 316,6 5,3 0,5 230,0 2,7



Tableau 2 : Paramètres techniques des sondages de la campagne 2024 dans le secteur Ludovick

Sondage Azimut

(°) Pendage (°) Profondeur de

départ (m) Profondeur

finale (m) Longueur UTM Zone 18

Estant

(m) UTM Zone 18

Nordant

(m) O3HR-24-006 206 -46 0 234 234 270656 5337882 O3HR-24-007 210 -53 0 300 300 270743 5337844 O3HR-24-008 209 -45 0 216 216 271678 5337691 O3HR-24-009 14 -45 0 327 327 270484 5337748 O3HR-24-010 208 -64 0 237 237 271678 5337691 O3HR-24-011 14 -66 0 357 357 270484 5337748 O3HR-24-012 208 -45 0 285 285 271680 5337819 O3HR-24-013 199 -45 0 288 288 271483 5337343 O3HR-24-014 199 -45 0 264 264 270546 5337700 O3HR-24-015 201 -45 0 180 180 271342 5337261 O3HR-24-016 24 -50 0 365 365 270546 5337700

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par Mme. Élise Bourgault, géo. (OGQ no 894), Géologue de projets, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire Agat à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrants >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g.

Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des matériaux de référence certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et du modélisation des ressources. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage sur le projet Horizon; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

23 mai 2024 à 16:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :