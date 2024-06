Globex reçoit un autre paiement de 3 000 000 $





ROUYN-NORANDA, Québec, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu le troisième des quatre paiements, soit un montant comptant de trois millions de dollars (3 000 000 $) de la part des Mines Agnico-Eagle Limitée pour l'achat de la propriété de Globex, Mines d'Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune, localisée dans les cantons Dasserat et Beauchastel au Québec.



La vente a été annoncée dans un communiqué de presse datant du 22 juin 2021.

Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% sur toute production de la propriété.

Globex possède 24 639 actions d'Agnico Eagle au prix courant de 90,17 $ ayant une valeur marchande de 2 221 169,60 $ ainsi que 105 074 actions de Pan American Silver au prix courant de 27,77 $ $ ayant une valeur marchande de $2 917 904,98. Ces actions combinées d'une valeur actuelle totale de 5 139 074,58 $ ont été reçues en échange des 706 714 actions de Yamana Gold Inc., l'acquéreur original de la propriété, lesquelles avaient une valeur marchande de 4 000 000 $ à l'époque. Conserver les actions a permis à Globex de faire un gain de 1 139 000 $. Les impôts sur le coût total de 15 000 000 $ provenant la vente ont été versés d'avance de manière que les fonds reçus sont pour l'essentiel exempts d'impôts.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

